Nostalgia: Tarcísio Meira e Mauro Mendonça interpretam rivais em ‘A Favorita’

Os fãs de Mauro Mendonça, que está com 91 anos, e Tarcísio Meira, que morreu em 2021, vão poder matar a saudade dos veteranos das novelas com a exibição de “A Favorita”, no “Vale a Pena Ver de Novo”, onde eles interpretam Gonçalo e Copola.

Na trama de João Emanuel Carneiro, os personagens já foram grandes amigos no passado, quando eles eram operários e lutavam pelos mesmos ideais, porém seguiram rumos diferentes na vida e acabaram virando inimigos.

Agora, Gonçalo (Mauro Mendonça) é um rico empresário e Copola (Tarcísio Meira) continuou com a militância e passou a sentir desprezo por Gonçalo.

A briga passou a ser uma questão de honra, ao ponto de Gonçalo não aprovar o namoro de sua neta, Lara (Mariana Ximenes), com Cassiano (Thago Rodrigues), neto de Copola. Por trás dessa diferença idealista, há na verdade uma rivalidade amorosa. Ambos, no passado, foram apaixonados por Irene (Glória Menezes), mas foi Gonçalo quem acabou se casando com ela.

Audiência

A estreia de João Emanuel Carneiro nas tardes da Globo, mostrou que “A Favorita” é atemporal e pode agradar os noveleiros da nova geração.

Mesmo sem aumentar a audiência do “Vale a Pena Ver de Novo”, a reestreia, que aconteceu na segunda-feira (16), registrou uma média de 16,5 pontos de audiência na Grande São Paulo, com picos de 18,1 e share de 33%. Mesmo perdendo para as estreias de “O Clone”, que obteve 17,3 pontos e “Laços de Família”, que marcou 21,7 pontos, a trama ainda é vista como uma boa aposta para o horário.

Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia) durante as gravações de "A Favorita" em São Paulo (Zé Paulo Cardeal/Globo)

A rixa entre Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia) conseguiu deixar a Globo no primeiro lugar do ranking de audiência no horário vespertino. Nesta segunda-feira (16), no mesmo horário, o “Cidade Alerta”, da Record TV, registrou 6,8 pontos de audiência e a novela mexicana “Mar de Amor”, do SBT, ficou com 3,8.

