‘No Limite 6’: Tribo Lua perde outro membro após terceiro portal consecutivo

"No Limite 6": Tribo Lua enfrenta o portal da eliminação (Reprodução/Globo)

A tribo Lua está cada vez mais fragilizada no “No Limite 6″ e durante o quinto episódio do reality show eles acabaram enfrentando o terceiro portal da eliminação consecutivo, que acabou resultando na retirada de Shirley do programa.

Nesta terça-feira (17), a professora de Educação Física voltou a ser alvo de votos e, desta vez, ela levou a pior. Além dos votos já esperados, Victor Hugo usou seu poder, que foi recompensa de um duelo contra Matheus Pires, no episódio anterior, e acabou dando voto duplo na colega de tribo.

Shirley é a quinta eliminada do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

Ao deixar o reality show, ela cantou uma versão da música de Tiago Iorc, como forma de agradecimento: “Eu amei vocês, eu amei vocês”, trecho referente à música “Eu amei te ver” do cantor.

“Penso até que cheguei longe! Eu queria ir mais, eu queria. Tenho condições de ir além, sei do meu potencial. Arrumar uma forma de cozinhar com tão pouco para tanta gente, aquilo foi um ‘boom’. Achei fantástico isso. Creio que eu usei da criatividade para fazer o melhor que eu pude”, disse Shirley em sua eliminação do “No Limite 6″.

Equipe Lua se atrapalha nas provas do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

Antes da eliminação, as tribos Lua e Sol se enfrentaram em dois duelos. Na prova do privilégio, que exigiu muita agilidade e estratégia, a tribo Sol precisou deixar dois integrantes de fora e os escolhidos foram Pedro e Tiemi de fora. Mesmo com a tribo Lua saindo na frente na montagem dos cubos, a equipe Sol venceu.

Já na prova da imunidade, a tribo Sol optou por deixar Matheus e Andrea de fora. Em um duelo que exigiu agilidade e boa comunicação, eles tiveram que escolher os líderes das equipes e Ninha comandou a Sol e Rodrigo a Lua. Mais uma vez, a tribo Sol venceu e o grupo Lua foi para a eliminação.

Quinto episódio do "No Limite 6" tem nova prova no mar (Reprodução/Globo)

Vale destacar que a saída de Kamyla, no programa anterior, abalou a Tribo Lua. Antes das provas, Shirley, que votou nela no último “No Limite”, chorou e disse que estava muito sentida com a sua saída da amiga.

