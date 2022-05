Netflix faz demissão massiva após queda no número de assinantes

Cerca de 150 funcionários da Netflix foram demitidos após a queda no número de assinantes nos últimos meses. De acordo com informações do Deadline, a gigante do streaming teria demitido esses funcionários de um universo de 11 mil trabalhadores.

Ainda segundo o Deadline, as demissões parecem ter sido massivamente de trabalhadores contratados nos Estados Unidos e vários deles são executivos de conteúdo original. Oficialmente, nenhum detalhamento foi dado pela empresa, mas um porta-voz da Netflix divulgou um comunicado sobre as demissões:

“Como explicamos sobre os lucros, nosso crescimento de receita mais lento significa que também estamos tendo que diminuir nosso crescimento de custos como empresa. Infelizmente, estamos demitindo cerca de 150 funcionários hoje, a maioria dos EUA”, disse o porta-voz no comunicado.

“Essas mudanças são impulsionadas principalmente pelas necessidades de negócios e não pelo desempenho individual, o que as torna especialmente difíceis, pois nenhum de nós quer dizer adeus a esses grandes colegas. Estamos trabalhando duro para apoiá-los nessa transição muito difícil”, finalizou o comunicado do porta-voz.

Fato é que a Netflix enfrenta agora a concorrência massiva de outros serviços tão bem qualificados quanto, como Disney +, HBO Max, Paramount + e Amazon Prime. Além disso, as últimas notícias de que a empresa proibiria o compartilhamento de senhas parece terem sido alguns fatores que apontam a queda do número de assinantes nos últimos meses.

Nova estratégia

Em abril deste ano, o co-CEO da Netflix, Reed Hastings, disse que o serviço está aberto a implementar um nível de custo mais baixo suportado por anúncios na plataforma. Cerca de 200 mil assinantes deixaram a plataforma e esta foi a primeira vez em uma década que o número de usuários diminuiu.

Atualmente, o plano mais básico da Netflix no Brasil custa R$ 25,90 por mês e pode chegar até a R$ 55,90 dependendo da quantidade de dispositivos que podem se conectar à conta e também da qualidade da transmissão.

“Quem acompanha a Netflix sabe que sou contra a complexidade da publicidade e a favor da simplicidade de uma assinatura. Mas por mais que eu seja fã disso, sou um grande fã da escolha do consumidor”, disse Hastings.

“Permitir que os consumidores que gostariam de ter uma escolha menor e são tolerantes à publicidade consigam o que querem faz muito sentido. Isso é algo que estamos analisando agora e descobrindo nos próximos um ou dois anos, mas pense em nós como bastante abertos a oferecer preços ainda mais baixos com publicidade como escolha do consumidor”, finalizou o co-CEO da Netflix.