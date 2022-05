Ludmilla curte férias românticas com Brunna Gonçalves nas Ilhas Maldivas e posta foto nua

A cantora Ludmilla está curtindo férias nas Ilhas Maldivas ao lado da esposa, a ex-BBB e dançarina Brunna Gonçalves. Ela compartilhou os momentos românticos com a amada para seus seguidores e postou uma foto nua, em meio a um cenário paradisíaco.

Logo ao chegar, a cantora postou uma foto usando um biquíni rosa e chamou a atenção dos fãs. Depois, ela posou bem à vontade e escreveu na legenda:

“Baby, I’m the sweetest, pussy is the meanest”, escreveu ela com um trecho de Sweetest Pie, canção de Dua Lipa e Megan Thee Stallion.

Ludmilla e Brunna chegaram nas Maldivas na terça-feira (17). A dançarina também postou sobre o momento marcante que vive com a esposa: “Me bate, Ludmilla! Não acredito que estamos nesse paraíso de novo! Te amo”, se declarou a ex-BBB.

Família

Em entrevista ao Canal de Matheus Mazzafera no YouTube, em abril deste ano, Ludmilla falou sobre a possibilidade de ter um filho com Brunna em breve.

A artista de 26 anos contou sobre o desejo de ser mãe, além falar sobre as conversas que vem tendo com a dançarina sobre filhos. “A gente tem vontade de ter filhos. Ultimamente, a gente está conversando mais sobre. Vem aí!”, disse ela.

Dias depois, foi a vez de Brunna falar sobre os planos de aumentar a família: “É o meu sonho de vida”, disse ela, que destacou que já discutiu sobre o assunto com a mulher e que ela mesma deve engravidar. “Eu vou gerar”, afirmou.

