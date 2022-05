Hit do TikTok anima os cozinheiros na estreia da 9ª edição do ‘MasterChef Brasil’

Depois de muita música no “BBB 22″, os participantes da 9ª temporada do “MasterChef Brasil” também resolveram soltar a voz logo na estreia do reality show, mas a canção escolhida foi um dos maiores sucessos dos vídeos do TikTok e Instagram.

Animados com a estreia do programa da Band, os cozinheiros amadores decidiram fazer uma versão da música “Desenrola, bate e joga de ladinho”, do DJ Kaio, que está tomando conta de qualquer vídeo que você assiste na web. Mas, na paródia, eles cantavam “desenrola, bate e sobe pro mezanino”, virando um hino para quem conseguisse escapar da prova de eliminação.

Ana Paula Padrão chama os jurados para a estreia da 9ª temporada do "MasterChef Brasil" (Melissa Haidar/Band)

LEIA TAMBÉM: Nostalgia: Tarcísio Meira e Mauro Mendonça interpretam rivais em ‘A Favorita’

Quem puxou a brincadeira foi a apresentadora Ana Paula Padrão, quando o primeiro participante venceu a prova de estreia, nesta terça-feira (17), e subiu para o tão sonhado espaço. A música empolgou até os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin.

Quem foi eliminado

O “MasterChef Brasil” começou e mostrou que Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo não estão para brincadeira com os novos cozinheiros amadores. Nesta terça-feira (17), Fernanda deixou o medo do relógio tomar conta e acabou sendo eliminada do reality show da Band.

Fernanda é a primeira eliminada do "MasterChef Brasil 9" (Melissa Haidar/Band)

A cozinheira não conseguiu mostrar tudo que sabia e acabou sendo eliminada por um erro primário: não entregar aquilo que os chefs pedem. Após uma estreia atrapalhada, ela acabou indo para a prova de eliminação e não conseguiu reproduzir um prato que foi ensinado por Erick Jacquin.

Ao se despedir do reality show gastronômico, a engenheira civil, de 29 anos, falou que o processo até chegar no “MasterChef Brasil” foi longo e aos poucos: “Primeiro eu fui largando o meu emprego e depois pensei ou vou para uma faculdade ou para o programa”. Ela ainda disse que seguirá trabalhando na cozinha e que vai se especializar.

LEIA TAMBÉM: Bolo com especiarias, sorvetes e eliminação marcam a estreia do ‘MasterChef Brasil’