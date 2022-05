HBO Max estreia série documental sobre facção criminosa de São Paulo

A HBO Max estreia na próxima semana uma série documental sobre a principal facção criminosa de São Paulo, o Primeiro Comando da Capital (PCC). A produção se chama “PCC: Poder Secreto”.

A série terá quatro episódios, com 45 minutos cada, e conta a trajetória histórica da organização - desde sua fundação até os dias atuais - , retrata os bastidores do ambiente prisional e destaca a cultura musical que reflete uma realidade ocultada pela sociedade.

Foram colhidos depoimentos de ex-agentes carcerários, ex-membros da facção, familiares, autoridades, entre outros. Dessa forma, o documentário busca oferecer o ponto de vista dos próprios “irmãos”, que destrincham suas lógicas internas, códigos de conduta e estruturas.

O Primeiro Comando da Capital (PCC) tem origem em Taubaté, cidade do interior de São Paulo, e detém a hegemonia criminal em todo o estado. Atualmente está em rápida expansão por todo o país, além de países próximos como Paraguai, Bolívia, Colômbia e Venezuela.

“PCC: Poder Secreto” teve seu argumento baseado no livro “Irmãos: Uma História do PCC”, do sociólogo Gabriel Feltran. Já a série foi dirigida por Joel Zito Araújo, mesmo de “Filhas do Vento” e “A Negação do Brasil”.

Além do livro de Feltran, o documentário também contou com extensa investigação liderada por Daniel Veloso Hirata, William Alves Neves e Thais Nunes. A produção também conta com músicas de Racionais MCs, 509-E, Evandro Babá e MC Orelha na trilha sonora.

Assista ao trailer:

Estreias da HBO Max em maio

Dentre as estreias de maio, destaque para as séries “A Escada”, com Colin Firth e Toni Collette, e “A Mulher da Viagem do Tempo”, ambas originais do streaming.

Duas produções da HBO entram para o catálogo do Max: “Made for Love” e “Hacks”. Tem também a inclusão de “O Servo do Povo”, série protagonizada pelo atual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Leia também: ‘Vale Night’, filme com Linn da Quebrada, estreia no Star Plus