Gil do Vigor posta foto com ‘amigo’ na cama e internautas já ‘shippam’ o casal

Gil do Vigor posta foto na cama com 'amigo' e causa alvoroço na web (Reprodução/Twitter)

o ex-BBB Gil do Vigor voltou a agitar as redes sociais na noite desta terça-feira (17), após postar uma foto deitado em uma cama acompanhado de um rapaz. Na legenda, ele disse que se tratava de um “amigo”, sem identificá-lo, mas muita gente não acreditou e já começou a “shippar” o casal.

Ai gente, como não amar esse menino?? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto meu amigo mas vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas ahahahahahah. Sigamos! Agora me falem, neh lindinho? Aaaahhhhh. pic.twitter.com/Lwnx3r4Q3K — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 18, 2022

“Ai gente, como não amar esse menino?? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto meu amigo mas vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas ahahahahahah. Sigamos! Agora me falem, neh lindinho? Aaaahhhhh”, escreveu Gil.

A postagem rendeu muitos comentários de internautas perguntando se ele está com um novo amor, outros elogiando a “linda amizade” e teve até quem questionou se o ex-BBB estava transando. Ele respondeu ao comentário, dizendo: “Meu Deus! Ahahahaah”.

Beijo na TV

Na última quinta-feira (12), Gil do Vigor já tinha causado alvoroço nas redes sociais depois que beijou na boca um pretendente em um quadro de namoro do “Mais Você”, da TV Globo. Depois de conversar à distância com o rapaz, eles se encontraram pessoalmente e o ex-brother não perdeu tempo e deu um beijão.

Viva o amor 🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Vamos celebrar a importância do amor independente de gênero, raça e religião. O nosso país precisa cada vez mais se abrir pra essas questões. Nunca deixem de buscar o amor pois ele é a chave para tudo!! pic.twitter.com/KziX8Bz196 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 12, 2022

O momento do beijo foi exibido no quadro “Solteiros On-line”, onde Gil conversou com alguns rapazes. Depois de muito bate-papo online, ele escolheu encontrar pessoalmente com o goiano Raimundo, a quem elogiou de cara: “Você é grandão, bonitão.”

Em seguida, eles participaram de um jantar romântico. Nos bastidores do programa, Gil contou qual foi o resultado final do encontro:

“Foi uma experiência incrível, queria namorar com ele, mas ele é muito tímido. Tivemos a oportunidade de se conhecer mais depois, mas ficou só na amizade. O beijo foi bom. A gente se encontrou, mensagem vem, mensagem, vai, teve o segundo round. Jantamos, mas ele continuou tímido”, revelou.