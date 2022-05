Este foi o gesto surpreendente do príncipe William que lembrou Lady Di

O príncipe William surpreendeu a todos outorgando o título de Dama do Império Britânico (Damehood) à jornalista britânica Deborah James. William decidiu ir até a casa da jornalista e entregar-lhe o título pessoalmente depois de saber que ela, em tratamento contra o câncer desde 2016, receberia cuidados paliativos e se preparava para partir.

O título de Dama do Império Britânico (Damehood) é uma honra concedida pela coroa britânica para destacar exemplo, dedicação e ativismo de personalidade notáveis no país.

A comunicadora postou em suas redes sociais a alegria de receber o reconhecimento diretamente das mãos do príncipe William.

Ela escreveu: “O príncipe William realmente veio à nossa casa hoje! Estou totalmente honrada que ele se juntou a nós para o chá da tarde e champanhe, onde ele não apenas passou uma quantidade generosa de tempo conversando com toda a minha família, mas também me honrou com minha Damehood”.

“É surreal ter uma personalidade da realeza em casa, e sim, você pode imaginar que as palhaçadas e a preparação da limpeza foram além das expectativas, mas era tudo irrelevante porque William foi tão gentil e nos deixou muito à vontade. Ele é claramente apaixonado por melhorar os resultados da oncologia como Presidente do Royal Marsden. Foi um dia tão especial para toda a minha família e criamos uma memória para toda a vida. Ele é bem-vindo para voltar a qualquer momento!”, finalizou a jornalista e podcaster britânica.

Deborah James recebeu o diagnóstico de câncer em diagnosticada com câncer do colo de útero em 2016 e revelou nos últimos dias que, após seis anos de tratamento, seu corpo “não aguentava mais” e decidiu receber cuidados paliativos em casa e se preparar para dizer adeus aos seus amigos e familiares.

Apesar do diagnóstico, a apresentadora continuou seu trabalho no programa ‘Me and the Big C’, um programa sobre câncer que é transmitido no canal BBC You. Seu desejo era transmitir esperança, com uma mensagem comovente e positiva para outros pacientes que estão lutando contra a doença. Além disso, durante esses anos de tratamento, a jornalista conseguiu ajudar a arrecadar mais fundos para pesquisas sobre a doença, o que tornou o seu trabalho lendário.