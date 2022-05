Esse é o comportamento do marido que mais tira Jojo Todynho do sério

Como qualquer casal, Jojo Todynho e Lucas Souza nem sempre concordam com tudo e, nesta semana, a famosa revelou qual comportamento do marido consegue tirá-la do sério com mais facilidade.

Nas redes sociais, a cantora disse aos fãs que o oficial do exército tem um comportamento polêmico e que deixa ela muito irritada: “Eu não sou ciumenta não, tenho ciúmes do que eu vejo. Eu não fico dando surto atoa, não. Mas esse aqui [o marido], esse aqui, imagina…”, disse a cantora.

Em seguida, ela seguiu respondendo a pergunta de um fã, que resolveu saber mais sobre o ciúmes de Lucas Souza, que estava do lado da funkeira: “Gente, não dá! Esse daqui sai da casinha mesmo”, continuou ela.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

O marido de Jojo Todynho também apareceu no vídeo, que foi postado nos stories do Instagram, e assumiu que tem ciúmes da famosa e que ela estava ciente de sua personalidade antes de se casar: “Eu avisei, eu avisei. Já avisei, mexeu com a minha mulher, está fud***, vai levar”, disse o militar.

Levando na brincadeira, Jojo negou que já sabia e disse que caiu no conto do vigário, termo e depois questionou o marido: “Vai levar o que, Lucas?”. Em outro momento, Lucas Souza assumiu ser o mais ciumento da relação, mas a cantora rebateu: “Não, ciumento, não. Você é maluco, surtado, psicop*ta”.

Jojo Todynho e Lucas Souza (Foto: Reprodução/Instagram)

Vale ressaltar que Jojo Todynho sempre foi uma mulher que fala tudo que pensa e dentro do casamento sua postura não mudou, tanto que ela pretende voltar ao Youtube para falar abertamente sobre sexualidade.

“Vou falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa”, disse a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ durante uma entrevista para a atriz Deborah Secco.

Além disso, a famosa pretende levar aos fãs como anda os preparativos para sua primeira gravidez: “Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”, relatou a famosa.

