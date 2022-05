Disney revela primeira imagem de ‘Desencantada’ e confirma data de estreia

Desde que foi anunciado pela Disney, o filme ‘Desencantada’, que se passa 15 anos após o original ‘Encantada’, tem gerado muita expectativa dos fãs. Através de um anúncio no Twitter, a Disney confirmou a data de estreia do longa no Disney Plus, além de revelar uma primeira imagem oficial do filme. Veja abaixo.

Here’s your 🤩FIRST LOOK🤩 at Amy Adams and Maya Rudolph in Disney’s #Disenchanted! See the Original movie streaming this Thanksgiving on @DisneyPlus! pic.twitter.com/DYfNfqFjXA — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) May 17, 2022

‘Desencantada’ é a sequência direta do filme original de 2007 e entrará para o catálogo da Disney Plus em 24 de novembro, em pleno feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

O novo longa trará os atores do filme anterior, como a atriz Amy Adams, que retorna no papel da princesa Giselle.

Em uma entrevista ao The Tonight Show com Jimmy Fallon no ano passado, Amy Adams, comentou sobre como foi difícil para ela filmar o longa mais de uma década depois do primeiro filme.

“Há muito mais canto e muito mais dança, o que foi humilhante. A última vez que eu realmente dancei tanto, eu estava na casa dos 20 anos e agora não estou na casa dos 20, estou na casa dos 40 anos. No meu coração, eu pareço ter 20 anos quando estou dançando, e então eu assistia o playback e ficava tipo, ‘Uau, isso não é a mesma coisa!”, disse a atriz.

Para quem não lembra, ‘Encantada’ foi um filme de 2007 protagonizado por Amy Adams. A atriz estava no começo de sua carreira e começava a ganhar projeção em Hollywood. A trama segue Giselle (Amy Adams), uma princesa convencional animada de Andalasia, reino fictício, que é empurrada para dentro de um poço por uma feiticeira do mal, sendo lançada para o mundo real, mais precisamente para a cidade de Nova York.

Ela é encontrada e cuidada por Robert (Partick Dempsey), por quem ela se apaixona em vez de seu animado Príncipe Encantado, Edward (James Marsden). O final do filme deixa o enredo aberto para um próximo capítulo da vida de Giselle.

Amy Adams e Patrick Dempsey, que estrelaram o primeiro filme, já foram vistos em fotos recentes do set de ‘Desencantada’, enquanto também foi revelado que Idina Menzel cantará músicas para a trilha sonora da sequência.

James Marsden deve retornar como Príncipe Edward, enquanto novas adições ao elenco incluem Oscar Nunez, de The Office, e Jayma Mays, de American Made.