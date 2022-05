‘Diário do amor’ de Amber Heard e Johnny Depp é revelado e traz detalhes impactantes. Confira aqui!

‘Diário do amor’ de Amber Heard e Johnny Depp é revelado e traz detalhes impactantes Reprodução (Elizabeth Frantz/AP)

A cada passo que o julgamento de Johnny Depp e Amber Heard dá, novos detalhes dos bastidores são revelados e mostram informações que até então somente o ex-casal tinha acesso. E, agora, uma novidade importante pode dar uma reviravolta no caso e ajudar na decisão final na ação por difamação, trata-se de um “diário do amor”.

Segundo informações do portal Nueva Mujer, na corte dos Estados Unidos, a advogada de defesa de Depp apresentou um caderno, que na verdade é uma espécie de “diário do amor” a qual o casal escrevia sobre o relacionamento e em geral sobre experiências positivas da vida conjugal.

Ao ser questionada por Camille Vazquéz sobre o trecho escrito em 2015, e que compartilharemos a seguir, Amber afirmou que era uma “mensagem de amor” para o ex-esposo:

“O verdadeiro amor não é apenas a loucura da paixão ou escolher a segurança em vez da paz. É sobre ter os dois. Eu vi em você os verdadeiros ossos da amizade e do respeito, mas ainda mais do que nunca quero despedaçá-lo, devorá-lo e provar o sabor”

Mais detalhes do “Diário do amor”

Durante o julgamento, Heard reforçou a sua acusação de agressão supostamente protagonizada por Johnny, uma delas e de grande impacto durante a lua de mel. No entanto, Camille mostrou um dos trechos escrito pela atriz após a volta da lua de mel em que além de uma foto em que estavam juntos, ela escreveu: “Meu marido, feliz lua de mel”.

Já em outra ocasião, data de 8 de abril de 2016, Amber pede desculpas após uma briga com o ex-marido: “Desculpe, eu posso enlouquecer. Me desculpe, eu machuquei você. Como você, eu posso me tornar mau quando estou ferida. Nunca há uma razão boa o suficiente para se machucar”. Em outro trecho, ela continua: “Deixe-me tentar consertar isso, deixe-me tentar consertar isso. Você merece. Eu preciso de você... Você é minha pedra angular, meu coração, meu tudo. Odeio quando brigamos”.

Acaban de mostrar un "diario de amor" que tenían Johnny Depp y Amber Heard. En el, Amber escribe cosas super hermosas a Johnny POSTERIOR a supuestamente ser violada y demás. pic.twitter.com/YxQIAKLJR1 — Juanito Say (@JuanitoSay) May 17, 2022

En estas notas, Amber Heard le pide disculpas por su horrible comportamiento.



Recordemos que un mensaje con "perdoname" de Johnny Depp intentaron hacerlo pasar como que el era automáticamente culpable. pic.twitter.com/sWs0Xpk7m7 — Juanito Say (@JuanitoSay) May 17, 2022

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que detalhes inusitados saem à luz e que deixam, possivelmente, a atriz em desvantagem durante o embate judicial. No entanto, o que resta é aguardar quais serão as próximas declarações e, então, a decisão da justiça americana.

