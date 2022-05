Bolo com especiarias, sorvetes e eliminação marcam a estreia do ‘MasterChef Brasil’

O “MasterChef Brasil” começou e mostrou que Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo não estão para brincadeira com os novos cozinheiros amadores. Nesta terça-feira (17), Fernanda deixou o medo do relógio tomar conta e acabou sendo eliminada do reality show da Band.

A cozinheira não conseguiu mostrar tudo que sabia e acabou sendo eliminada por um erro primário: não entregar aquilo que os chefs pedem. Após uma estreia atrapalhada, ela acabou indo para a prova de eliminação e não conseguiu reproduzir um prato que foi ensinado por Erick Jacquin. Saiba mais sobre a prova até o fim deste texto.

Fernanda é a primeira eliminada do "MasterChef Brasil 9" (Melissa Haidar/Band)

Ao se despedir do reality show gastronômico, a engenheira civil, de 29 anos, falou que o processo até chegar no “MasterChef Brasil” foi longo e aos poucos: “Primeiro eu fui largando o meu emprego e depois pensei ou vou para uma faculdade ou para o programa”. Ela ainda disse que seguirá trabalhando na cozinha e que vai se especializar.

A estreia

Como adiantamos, os 16 cozinheiros amadores não tiveram moleza no primeiro episódio da temporada. A disputa pelo troféu “MasterChef Brasil” começou com a famosa caixa misteriosa, onde eles encontraram suas receitas prediletas, mas tiveram que trocar os ingredientes com outros competidores e precisam se reinventar.

Ana Paula Padrão chama os jurados para a estreia da 9ª temporada do "MasterChef Brasil" (Melissa Haidar/Band)

Quem se deu bem nesta fase foi Renato, com uma sobremesa maravilhosa, segundo Jacquin. No desafio, o paraense ficou com uma receita de Fernando e acabou preparando um minibolo de especiarias com chantilly de baunilha e cumaru e creme inglês. Já Genesca e Fernanda foram as piores na prova e tiveram uma desvantagem na prova de eliminação.

Antes da prova final, Renato, que subiu ao mezanino, escolheu Fernando para disputar a prova para escapar da disputa de eliminação. Em seguida, ele escolheu Bruno para duelar e descobrir quais eram os sabores dos sorvetes exóticos. Bruno se saiu bem e deixou a berlinda do programa.

Caixa Misteriosa tem receita queridinha dos participantes da 9ª temporada do "MasterChef Brasil" (Melissa Haidar/Band)

Por fim, Paraskevi, Rafael e Jason, que foram escolhidos por Melina, Daniel e Adílio, que foram destaques positivos na primeira prova, participaram da prova de eliminação do “MasterChef Brasil”, ao lado de Genesa e Fernanda.

No duelo, eles tiveram que criar um prato onde o coelho tinha que ser o destaque. Antes de assumirem a cozinha do programa, o chef francês Erick Jacquin deu uma aula sobre como preparar a carne nobre. Mas, Fernanda não se deu bem e foi eliminada do “MasterChef Brasil” de 2022.

Na prova de eliminação do "MasterChef Brasil 9", chef Erick Jacquin ensina o passo a passo para fazer a carne de coelho (Melissa Haidar/Band)

A mineira ficou nervosa e se atrapalhou ao preparar a receita, que levava mostarda e que deveria conter batatas, que acabou faltando no prato e a decisão foi “fácil” para os jurados. Além disso, na primeira prova, ela fez uma panna cotta fora da caixa, que acabou não agradando o paladar dos chefs.

