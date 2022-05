Ator Luciano Szafir se recupera de cirurgia para retirada de bolsa de colostomia

O ator Luciano Szafir, de 53 anos, está internado no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com quadro de saúde estável. Ele passou por uma cirurgia na segunda-feira (16) para a retirada da bolsa de colostomia, colocada há dez meses por conta de complicações da covid-19.

Segundo a assessoria do ator, ele se recupera bem, em um quarto, mas ainda não há previsão de alta médica. O procedimento cirúrgico durou aproximadamente seis horas.

Szafir passou a usar a bolsa em julho do ano passado, quando estava internado com covid-19. Na época, ele teve de passar por uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon.

Assim, ele precisou usar a colostomia, que consiste na ligação do intestino grosso diretamente à parede do abdômen, permitindo a saída de fezes para uma bolsa, quando o intestino não pode ficar ligado ao ânus.

Depois do procedimento, o ator fez questão de mostrar a bolsa, até mesmo durante um desfile, em novembro do ano passado. “Um ostomizado não precisa sofrer privações”, disse ele ao blog Vencer Limites, do Estadão. Desde então, ele é um ativista da causa.

Em janeiro deste ano, Szafir voltou a testar positivo para a covid-19, mas permaneceu assintomático e se recuperou em casa.

