Após alfinetada de Samantha Schmütz, Maíra Cardi sai em defesa de Juliette e critica outros ex-BBBs: “Amor gera amor e ódio gera ódio”

Após Juliette ter sido questionada por Samantha Schmütz em relação à sua profissão artística, a influenciadora digital Maíra Cardi saiu em defesa da ex-BBB campeã nesta terça-feira (17). Maíra Cardi escreveu um texto em seus stories do Instagram, falando sobre o episódio que movimentou a internet na tarde do ontem (16).

Ao defender que artistas devem se posicionar politicamente, Samantha Schmütz escreveu o seguinte comentário em uma página do Instagram: “Acho ótimo ela se posicionar, mas ela é artista?” O comentário da humorista repercutiu negativamente na web e logo em seguida foi excluído.

Veja mais: Após alfinetada de Samantha Schmütz, Juliette responde: ‘Sim, sou artista e aprendiz’

“Juliette é uma deusa inquestionável. A unanimidade da doçura é algo surreal! Mas dentro do que Juliette e todos os seus dons artísticos e humanos, o mais impressionante é o mais lindo. É pregar o amor e a empatia”, escreveu Maíra. “Amor gera amor e ódio gera ódio... mas essa regra não pode ser aplicada somente a um e não aos outros! Essa regra precisa ser aplicada pelo mundo.”

“Fica aqui eu abraço, meu carinho, meu apoio e meu amor a qualquer um que apanhe por qualquer tipo de crítica não construtiva! Que o mundo tenha mais pessoas lindas e leves como Juliette”, continuou a influencer.

Influenciadora digital fala sobre outros ex-BBBs

Maíra também comentou sobre o comportamento de Juliette em relação a seu marido quando esteve confinado no ‘BBB 22′. Outros ex-participantes do reality também defenderam a campeã da edição de 2021. De acordo com Maíra, apesar de diversos outros ex-BBBs criticarem a alfinetada que Juliette recebeu, deveriam fazer isso não somente quando convém.

“[Juliette] nunca fala de absolutamente ninguém e foi uma das poucas que em nenhum momento desmereceu Arthur Aguiar, muito pelo contrário, respeitou e apoiou todo o tempo. Se um dia teve uma opinião ruim sobre ele, guardou para ela!”, escreveu a influenciadora. “‘Tô' achando lindo esse movimento dos artistas criticando as críticas, mas essa regra deveria ser aplicada a todos exatamente como Juliette faz e não quando convém.”