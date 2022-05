‘Abracadabra 2’ estreia em setembro na Disney Plus

As irmãs Sanderson estão oficialmente de volta! A Disney anunciou que ‘Abracadabra 2′ chegará ao streaming em 30 de setembro. Em uma apresentação feita à imprensa, o estúdio confirmou a data de estreia do filme e exibiu imagens brutas do longa mostrando duas meninas acendendo a vela da Chama Negra, enquanto a atriz Bette Midler grita: “Tranquem seus filhos em casa! Sim, Salem, estamos de volta!”.

‘Abracadabra 2′ é a sequência direta de ‘Abracadabra’, de 1993, que se tornou uma referência na cultura pop mundial. O novo filme trará de volta as atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, todas reprisando seus papéis do original de 1993 como as malvadas irmãs Sanderson de Salem.

Outro personagem que retorna é Billy Butcherson, interpretado pelo ator Doug Jones. O ator Sam Richardson também faz parte da sequência, embora não saibamos qual é o seu personagem. Tony Hale interpreta o prefeito de Salem.

Para quem não lembra, ‘Abracadabra’ mostra as irmãs Sanderson sendo presas e enforcadas pelo assassinato de duas crianças em Salem em Massachusetts, especificamente 31 de outubro de 1693. Antes de suas mortes, as irmãs prometeram voltar 300 anos depois para buscar vingança, o que é exatamente o que eles fizeram.

‘Abracadabra 2′ começou a ser negociado em 2014, mas entrou em desenvolvimento somente em 2019, durante o qual foi confirmado que as atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy reprisariam seus papéis icônicos.

Thora Birch, que interpretou a jovem Dani Dennison no filme original, não retornará, assim como vários outros personagens do filme de 1993.

Embora a Disney ainda não tenha revelado a sinopse oficial do filme, sabemos que ‘Abracadabra 2′ se concentra em três estudantes do ensino médio que devem parar as irmãs Sanderson enquanto elas causam estragos na atual Salem.