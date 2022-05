Valesca Popozuda se machuca durante show no Canadá e precisa de cadeira de rodas

Valesca Popozuda torceu o pé durante show no Canadá e precisou de atendimento médico (Reprodução/Instagram)

A cantora Valesca Popozuda se machucou durante um show em Vancouver, no Canadá. Ela torceu o pé e precisou de atendimento médico. Em seguida, teve que colocar uma bota imobilizadora e passou a ser transportada em uma cadeira de rodas.

O show, que faz parte da edição gringa da festa Chá da Alice, aconteceu na noite de domingo (15). “Que noite incrível, com direito até a um pé inchado no final! Brincadeiras à parte, vocês foram incríveis, Vancouver. Espero voltar em breve”, postou Valesca, que em seguida falou sobre a lesão:

“O show em Vancouver foi tão bom que eu até torci meu pé, mas estou bem gente!!! Já fui atendida e já estou de botinha!!! Pronta pra outra”, escreveu ela.

O show em Vancouver foi tão bom que eu até torci meu pé😓😓😓 mas estou bem gente!!! Já fui atendida e já estou de botinha!!! Pronta pra outra — Valesca Popozuda 💋 (@ValescaOficial) May 16, 2022

Na segunda-feira (16), enquanto deixava a cidade, ela voltou a postar alguns stories que a mostrava sendo empurrada em uma cadeira de rodas e mostrando a bota imobilizadora.

“Bom dia Vancouver, boa tarde Brasil. Estou aqui, né, minha filha, com a Juliana me carregando pra cima e pra baixo na cadeira de rodas e é assim que vou chegar até o Brasil”, contou ela.

Antes de se apresentar em Vancouver, a funkeira também fez um show em Toronto.

Em novembro do ano passado, Valesca foi internada em um hospital na zona norte do Rio de Janeiro com quadro de pneumonia bacteriana. Na ocasião, ela ressaltou que não tinha testado positivo para covid-19.

Amores eu To internada, NÃO É COVID é pneumonia mesmo, porém graças a Deus sintomas leves, tosse, a equipe médica super atenciosa e To aqui Pq estou tomando medicamento intravenoso que é mais rápido mesmo. Mas To bem e obrigada pelas orações 🙏🏻❤️ — Valesca Popozuda 💋 (@ValescaOficial) November 9, 2021

LEIA TAMBÉM:

Após alfinetada de Samantha Schmütz, Juliette responde: ‘Sim, sou artista e aprendiz’