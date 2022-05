Tudo o que sabemos até o momento sobre ‘Elemental’, nova animação da Pixar

Já pode ir preparando os lencinhos: a Pixar anunciou seu próximo filme - e ele deve arrancar boas lágrimas de adultos e crianças. Após “Lightyear”, o estúdio deve se dedicar ao lançamento de “Elemental”. A animação deve chegar aos cinemas no ano que vem.

O anúncio foi feito na segunda-feira (16) e será o 27º longa-metragem do estúdio. Ainda há poucas informações sobre o filme, mas reunimos elas aqui para você ficar por dentro.

Data de lançamento

“Elemental” está previsto para estrear no dia 16 de junho de 2023. A data coincide com o “aniversário” de um ano lançamento de “Lightyear”, exatamente um ano depois.

Enredo

A nova animação da Pixar vai se passar em um mundo onde os elementos - fogo, água, terra e ar - coexistem como personagens. Cada um vive no seu mundinho e se veem como seres completamente diferentes. Ember e Wade vão descobrir, porém, que não é bem assim: mesmo elementos diferentes têm pontos em comum.

“Nossa história é baseada nos elementos clássicos – fogo, água, terra e ar. Alguns elementos se misturam, outros não. E se esses elementos estivessem vivos?”, explicou o diretor Peter Sohn.

Protagonistas

“Elemental” trará dois protagonistas: Ember e Wade. A primeira é descrita como “uma jovem impetuosa” e, pela primeira arte liberada pela Pixar, vemos que trata-se de um ser de fogo. Já o segundo é “um cara que deixa rolar”, com uma arte que remete a um ser de água.

Inspiração

“Meus pais emigraram da Coréia no início dos anos 1970 e construíram uma mercearia movimentada no Bronx. Estávamos entre muitas famílias que se aventuraram em uma nova terra com esperanças e sonhos – todos nós misturados em uma grande saladeira de culturas, idiomas e lindos bairros. Foi isso que me levou a Elemental”, contou o diretor da animação.

Direção

Quem é Peter Sohn? Além do que já foi dito anteriormente sobre sua origem familiar, ele faz sua carreira como animador desde os anos 1990. Passou pela The Walt Disney Company e Warner Bros. antes de ir para a Pixar. Seu primeiro trabalho no estúdio foi com a equipe de “Procurando Nemo”, em 2003.

Também esteve na equipe de dublagem de “Ratatouille”, “Homem-Aranha no Aranhaverso” e “Luca”. A primeira animação que Sohn dirigiu foi “O Bom Dinossauro”.

Arte conceitual

A primeira arte conceitual do filme revela traços parecidos com os que já foram explorados em “Divertida Mente” e “Soul”. É bem provável, portanto, que o longa siga uma linha parecida. Confira:

Arte conceitual de 'Elemental' (Foto: Divulgação)

