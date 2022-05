‘The Winchesters’ tem episódio piloto aprovado e elenco comemora

Com o sucesso de ‘Supernatural’ com suas longas 15 temporadas finalizadas em 2020, não deve ser um choque para ninguém que a série esteja voltando de uma forma diferente, dessa vez através do spinoff ‘The Winchesters’.

Certamente os fãs da série ficaram empolgados com os primeiros anúncios da série spinoff, que vai contar a história da origem da família dos irmãos exterminadores de demônios mais charmosos da TV.

A atriz Meg Donnelly, que interpreta a personagem principal Mary Campbell, mãe dos irmãos Winchester, postou uma foto em sua conta de Instagram na qual diz: “Foi aprovado!!! Obrigada a todos que tornaram isso possível! O fandom de Supernatural é tão extraordinário! Estou muito animada para passar a vida com minha nova família, a quem sou muito grata e por continuar contando essa história incrível”.

Recentemente, Daneel Ackles, esposa de Jensen Ackles (Dean Winchester) e produtora da série, foi ao Instagram para compartilhar uma foto dos bastidores e anunciar o encerramento das filmagens do piloto. A imagem emocionante e misteriosa revela um cemitério escuro com dois personagens, presumivelmente Mary e John, andando de mãos dadas.

‘The Winchesters’ é o título escolhido para a pré-sequência de ‘Supernatural’, que colocará os pais dos irmãos caçadores, Mary e John Winchester, em destaque, retratando mais seus caminhos e como uniram seu amor à vida de caçadores de criaturas sobrenaturais.

Segundo Jensen Ackles, que dividirá a produção com a esposa: “Depois que Supernatural se encerrou na 15ª temporada, nós sabíamos que não era o fim. É como nós dizíamos na série, ‘nada realmente chega ao fim, não é?’”, disse o ator.

A pré-sequência vai iniciar com Mary Campbell (Meg Donnelly), uma matadora de demônios de 19 anos, que luta contra as forças das trevas desde criança. Depois de perder alguém próximo a ela, a caçadora considera desistir dos negócios da família até que o desaparecimento de seu pai a força a voltar ao trabalho. Temos alguma similaridade com a série original aqui?

Enquanto isso, um jovem e confiante John Winchester (Drake Rodger) acaba de voltar de um período desafiador servindo na Guerra do Vietnã. Enquanto começa a desvendar o passado de seu pai, ele encontra vestígios que o levam a uma organização secreta e a uma guerra bem diferente.

Além dos dois atores, a série será estrelada por Demetria McKinney, Nida Khurshi, Jojo Fleites e Biance Kajlich. Robbie Thompson, roteirista de ‘Supernatural’, dará continuidade em ‘The Winchesters’, além de atuar como produtor executivo.

‘Supernatural’ teve 15 temporadas e está disponível no Amazon Prime Video e também na HBO Max. Na série original, os pais de Sam e Dean foram interpretados pelos atores Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith.

A nova série será contada a partir da perspectiva de Dean Winchester e é anunciada como “a história de amor épica e não contada de como John conheceu Mary e como eles colocaram tudo em risco não apenas para salvar seu amor, mas o mundo inteiro”.