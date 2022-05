Paolla Oliveira mostra família de Pat, sua nova personagem de ‘Cara e Coragem’

Falta pouco: em breve, a atriz Paolla Oliveira retorna à TV, dessa vez como uma dublê aventureira. Nesta terça-feira (17), a artista compartilhou uma foto em sua conta no Instagram com sua família fictícia em “Cara e Coragem”, a próxima novela das 7 da TV Globo.

“Nem só de aventuras vive a Pat. Olha que família mais linda ela terá em ‘Cara e Coragem’. Gente, o tanto que estou apaixonada por esses dois pequenos?”, escreveu ela na legenda da foto.

Ao lado dela estão os atores Carmo Dalla Vecchia (”Órfãos da Terra”), seu esposo na ficção, e Diogo Caruso (”O Rico e Lázaro”) e Alice Camargo (”Um Lugar do Sol”), filhos de Pat.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Desde o início do ano Paolla vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

O novo folhetim substitui “Quanto Mais Vida, Melhor!”, que vem crescendo em audiência na reta final. Com “Cara e Coragem”, a emissora espera recuperar os índices pré-pandemia.

A nova novela segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo (a Coragem.com) e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Ela colaborou com Walcyr Carrasco nas novelas Sete Pecados, Caras e Bocas e Morde & Assopra. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil”, “A Lei Do Amor” e “Verdades Secretas II”.

Leia também: Alok encontra mãe de fã que morreu aos 19 anos sem conhecer ídolo