Jota Quest lança música nova, com participação de Dilsinho; assista ao clipe

A banda mineira Jota Quest iniciou a semana com música nova. “Te Ver Superar” é o quarto single do novo álbum do grupo, ainda sem título oficial.

A faixa, lançada na segunda-feira (16), conta com a participação do cantor de pagode Dilsinho, conhecido por músicas como “Baby Me Atende” e “Péssimo Negócio”.

A nova música chega ao público após os singles “A Voz do Coração”, “Guerra e Paz” e “Imprevisível”. Juntos, eles farão parte do primeiro álbum de estúdio da banda desde “Pancadélico”, lançado há sete anos. A previsão é que o novo disco chegue no segundo semestre deste ano.

A música “Te Ver Superar” já chegou com um clipe, gravado em Belo Horizonte. “Essa canção foi composta durante a pandemia, fala muito de fé, superação e liberdade. Quando nosso diretor sugeriu as bikes como elemento de integração, amamos a ideia na hora porque nossa BH é referência mundial do ciclismo, especialmente por causa das montanhas”, explicou o vocalista Rogério Flausino.

“O mais louco é que estamos passando por uma grande discussão aqui sobre a destruição de mais uma parte da Serra do Curral, por conta da mineração desenfreada na região. Não há coincidências, nossa ‘Te Ver Superar’ chega também como um grito urgente pela preservação ambiental e o respeito às diferenças”, continuou.

Assista:

A partir do dia 2 de julho, a banda atravessa o país com a turnê “Jota 25″, que celebra os 25 anos de carreira da Jota Quest. São Paulo recebe o primeiro show, que segue por diferentes capitais.

Até o momento, a agenda dos mineiros está confirmada até o dia 3 de dezembro, quando se apresentam em Belém. A turnê está detalhada no site oficial da banda.

Leia também: Dua Lipa anuncia show em São Paulo antes de passagem pelo Rock in Rio