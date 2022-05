Este é o novo filme de Chris Hemsworth para a Netflix

Nós estamos acostumados com Chris Hemsworth usando o traje de Thor, o Deus do Trovão do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Mas, parece que depois de cerca de dez anos interpretando esse papel nos cinemas, o ator quer diferenciar um pouco sua produção.

‘Spiderhead’ é o novo filme do ator e estreia na Netflix dia 17 de junho.

O novo trailer foi lançado nesta terça-feira, 17, pela Netflix através de suas plataformas digitais. Veja abaixo.

Em ‘Spiderhead’, a penitenciária de última geração administrada pelo brilhante Steve Abnesti (Chris Hemsworth) não é uma prisão típica. Não há grades, nem celas nem macacões laranja, dando liberdade para que os presos sejam eles mesmos.

Os condenados podem cumprir sua sentença inteira ou optar por um programa experimental de teste de drogas em troca de uma comutação. Se eles escolherem o último, os voluntários encarcerados devem usar um dispositivo conectado cirurgicamente que administra dosagens de drogas que alteram a mente.

Através dos experimentos distorcidos do doutor Abnesti, os presos são levados ao limite quando seu livre arbítrio é posto à prova. Mas quando dois sujeitos, Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett), formam uma amizade, eles se unem para salvar um ao outro.

“Em vez disso, “voluntários encarcerados” são livres… com certos limites. O que é livre arbítrio se um homem tem controle sobre todas as mentes e corpos?”, diz a sinopse oficial do filme.

O filme tem o roteiro de Rhett Reese e Paul Wernick, os mesmos que estavam por trás de ‘Deadpool’ e ‘Zombieland’.