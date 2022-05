Esta é a nova atriz da terceira temporada de ‘Bridgerton’

Com o recente anúncio de que a terceira temporada de ‘Bridgerton’ será sobre Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), muitos fãs foram pegos de surpresa, já que a mudança se desvia da sequência original dos livros de Julia Quinn, que inspirou a série.

Porém, esta não deve ser a única mudança na próxima temporada da série, que deve ter uma substituição de atriz. Francesca Bridgerton aparecerá um pouco diferente na próxima temporada da série.

Hannah Dodd, de ‘Anatomia de um Escândalo’’ foi escalada para substituir a atriz Ruby Stokes que interpretou Francesca nas primeiras duas temporadas.

De acordo com o Deadline, a mudança foi causada por complicações com a agenda de Stokes. A atriz está no elenco de ‘Lockwood & Co.’, uma próxima produção da Netflix que é uma adaptação da série de livros homônimos de Jonathan Stroud.

Lançada em 2020, a primeira temporada de Bridgerton se tornou um sucesso tão grande que a Netflix já renovou a série até a quarta temporada. Com ênfase inicial no romance entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon, o Duque de Hastings (Regé-Jean Page), a série já recebeu 12 indicações ao Emmy, incluindo Melhor Série Dramática.

A segunda temporada, que estreou neste ano, focou na história de amor do irmão mais velho da família, Anthony (Jonathan Bailey), que tenta se casar por dever, mas se apaixona por Kate Sharma (Simone Ashley).

A série da Netflix se baseia na série literária de romances de segue as histórias de romance de Julia Quinn, que trata de todos os irmãos Bridgerton. Porém, a produção para a Netflix de Shonda Rhimes já deixou claro que não vai seguir a ordem dos livros, prova disso é o último anúncio.

Com uma nova atriz pronta para assumir o papel de Francesca, nada impede que a personagem possa ter um papel mais ativo na tão esperada terceira temporada, já que anteriormente ela teve pouco tempo de tela, aparecendo ocasionalmente apenas na temporada 1.

Talvez a terceira temporada possa até trazer os primos John e Michael Stirling, que desempenham, nos livros, um papel importante na vida de Francesca.

As duas primeiras temporadas de Bridgerton já estão disponíveis na Netflix. Ainda não há data de lançamento para a terceira temporada, mas ela está programada para começar a ser filmada este ano em Londres.