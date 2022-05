Dia de Combate à LGBTfobia: cinco filmes para entender a luta dessa população

Há exatamente 32 anos a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirava a homossexualidade da lista de distúrbios mentais da Classificação Internacional de Doenças (CID). A data passou a celebrada como o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia.

A luta dessa comunidade, contudo, começou bem antes de 1990, perdurando até os dias de hoje. O Metro World News separou cinco filmes importantes para entender a luta dessa população que atravessa décadas.

Stonewall: Onde o Orgulho Começou

Onde assistir: Globoplay

Famosos que estão no elenco: Jeremy Irvine (”Cavalo de Guerra”), Jonny Beauchamp (”Penny Dreadful”) e Joey King (”A Barraca do Beijo”)

Sobre o que é: “Stonewall: Onde o Orgulho Começou” remonta o fim dos anos 1960 na cidade de Nova York, às vésperas da Rebelião de Stonewall. Jovens de diversas classes sociais começam a descobrir novas ideias políticas e as dificuldades da vida adulta, quando são obrigados a entrar em um confronto com a polícia.

Orgulho e Esperança

Onde assistir: Apple TV

Famosos que estão no elenco: Bill Nighy (”Questão de Tempo”), Imelda Staunton (”Harry Potter e a Ordem da Fênix”) e Dominic West (”The Crown”)

Sobre o que é: O filme retrata um momento histórico em que, em 1984, durante o governo de Margaret Tatcher no Reino Unido, ativistas LGBTQIA+ se juntaram aos mineiros, que entravam em greve. Contudo, a União Nacional dos Mineiros parecia constrangida em receber a ajuda. Mesmo assim, os ativistas se mostram dispostos a vencer os preconceitos e ajudá-los.

Milk: A Voz da Igualdade

Onde assistir: Globoplay e Star Plus

Famosos que estão no elenco: Sean Penn (”Sobre Meninos e Lobos”), Josh Brolin (”Vingadores: Ultimato”) e James Franco (”127 Horas”)

Sobre o que é: O filme se passa na década de 1970 e conta a história do casal Harvey Milk e Scott Smith, que deixam Nova York rumo a São Francisco. Milk abre uma loja de câmeras no bairro de Castro, ajudando a transformar o distrito em um ponto de encontro para pessoas da comunidade LGBTQIA+. Em 1977, ele se torna o primeiro homossexual assumido em um cargo público.

O Amor é Estranho

Onde assistir: Amazon Prime Video

Famosos que estão no elenco: John Lithgow (”The Crown”), Alfred Molina (”Frida”) e Marisa Tomei (”Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”)

Sobre o que é: Este filme segue um casal gay da terceira idade que, após décadas em um relacionamento estável, podem finalmente se casar, após a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em Nova York. Contudo, o casamento faz com que um deles seja demitido do trabalho, forçando-os a deixarem seu antigo apartamento e morar na casa de outra pessoa.

Bixa Travesty

Onde assistir: Globoplay

Famosos que estão no elenco: Linn da Quebrada, Ney Matogrosso e Liniker

Sobre o que é: O documentário foca na história de Linn da Quebrada, cantora travesti negra - que conquistou o carinho de muitos brasileiros após participação no “Big Brother Brasil” deste ano. O filme retrata todo o processo de desconstrução de esteriótipos de gênero, classe e raça de Lina Pereira, além de apresentar a cena musical produzida por artistas trans em São Paulo.

