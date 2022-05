Clima de sedução entre personagens vai apimentar o remake de ‘Pantanal’

Que Irma (Camila Morgado) e Madeleine (Karine Teles) vão brigar mais uma vez não é novidade para os fãs da novela “Pantanal”. Mas, depois do climão entre as irmãs, a caçula decide acertar as contas com José Leôncio (Marcos Palmeira) e voará para a fazenda do milionário.

Chegando de surpresa, Irma vai se reencontrar com Filó (Dira Paes), que sempre ficou com um pé atrás com a tia de Jove (Jesuíta Barbosa). Mesmo após 20 anos, nada será diferente entre as personagens e quando Irma se oferece para fazer uma refeição, a mãe de Tadeu (José Loreto) se ofende e o clima fica tenso na cozinha.

No remake da novela "Pantanal", Irma faz visita surpresa para José Leôncio e Filó (Reprodução/Globo)

Após esse problema, Irma procura José Leôncio para desabafar e acaba jogando um charme para cima do fazendeiro: “Você quer que eu vá embora?”, perguntará ela, que acaba ouvindo do ex-cunhado que nunca foi mandada embora do Pantanal. Em seguida, ela afirma que ele nunca foi atrás dela.

Em seguida, José Leôncio assume que errou ao ficar com Madeleine: “Como diria o seu pai: eu errei de irmã. Mas, quando eu dei conta, já era tarde demais”, dirá o pai de Jove em um capítulo futuro.

No remake de "Pantanal", Irma (Camila Morgado) conta que transou com José Leôncio (Marcos Pameira) para Madeleine (Karine Teles) (João Miguel Júnior/Globo)

Na cena, o clima de sedução será quebrado com a chegada de Trindade (Gabriel Sater) que entra no ambiente avisando que o cavalo de Irma está pronto para um passeio.

Enquanto ela sai, Zé Leôncio ficará admirado com a beleza da mulher e nem notará a presença de Filó. A companheira do peão vai questionar até quando Irma ficará na região: “Você tá se mordendo de ciúme dela, não está?”, perguntará Zé Leôncio.

Filó (Dira Paes) e José Leôncio (Marcos Palmeira) na segunda fase de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

A cena termina com Filó mandando a real para o fazendeiro: “Ciúme por quê? Eu não sou sua dona. Pro bem da verdade, eu não sou nada sua, nem a sua mulher”, retrucará a mãe de Tadeu, mesmo abalada.

