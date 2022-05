Após alfinetada em Juliette, web resgata Samantha Schmütz ‘discutindo’ com Miguel Falabella no ‘Domingão do Faustão’

Após alfinetada em Juliette, web resgata Samanta Schmütz ‘discutindo’ com Miguel Falabella no ‘Domingão do Faustão’ (Reprodução/TV Globo)

Na noite do sábado (14), Juliette deu uma declaração no programa da Globo, ‘Altas Horas’, ao ser perguntada sobre sua opinião a respeito do posicionamento da classe artística em relação à política. Após ser elogiada nas redes sociais por sua fala, Juliette recebeu uma crítica feita pela atriz e comediante Samantha Schmütz.

Serginho Groisman, apresentador do ‘Altas Horas’, havia questionado a cantora e ex-BBB sobre o que ela achava de artistas se posicionarem sobre questões políticas. Juliette respondeu que enxerga o posicionamento como ‘uma obrigação’.

“Como artista eu acho que é uma obrigação. A gente ‘tá’ num lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós. A gente tem um papel social, então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, acho que é obrigação”, opinou Juliette.

Após a fala da ex-BBB causar repercussão na web, Samantha Schmütz teceu uma crítica à Juliette nos comentários do post da Mídia Ninja no Instagram. A atriz comentou o seguinte: “Acho ótimo ela se posicionar, mas ela é artista?”

Repercussão e ‘discussão’ com Miguel Falabella

Samanta Schmütz excluiu seu comentário algum tempo depois, contudo os fãs da Juliette tiraram ‘print’ da tela e levaram o assunto para um dos mais comentados nesta tarde da segunda-feira (16).

O nome das duas subiram rapidamente nos assuntos mais falados do Twitter e diversos internautas criticaram o posicionamento de Samantha. Os usuários da rede social logo começaram a compartilhar um vídeo antigo no qual a atriz ‘discute’ com Miguel Falabella no ‘Domingão do Faustão’ por ele não se referir a ela como cantora.

“Você é uma atriz que canta lindamente, mas você não é uma cantora. Você tem CD vendendo na loja, não?”, questionou Miguel.

“Eu não tenho CD vendendo na loja, mas eu tenho uma carreira de cantora paralela”, respondeu a atriz. Em seguida, Falabella se irritou e pediu para que Samantha o esperasse terminar de concluir seu raciocínio.

Cláudia Raia, que também estava presente, entrou na ‘discussão’. Samantha explicou que trabalhava com música há anos, fez aulas de canto, mas as pessoas possuem uma visão de que quem não é famoso não é cantor.

“Mas ele não disse isso, amor”, replicou Cláudia “ele falou de cantoras que vivem a vida cantando”. Em seguida, Miguel comentou sobre Samantha ser mais conhecida pela atuação e não pela música.

Outros internautas também criticaram Samantha por sua crítica à Juliette. Um deles comentou o seguinte:

