Vídeo: Milton Nascimento anuncia última turnê: “A Última Sessão de Música”

Neste domingo, o cantor e compositor Milton Nascimento gravou um vídeo promocional para divulgar sua turnê de despedida dos palcos, chamada “A Última Sessão de Música”.

O cantor, que completa 80 anos, disse que pretende se retirar dos palcos, mas não vai parar de fazer música. “De shows, eu quero parar. Mas quero continuar compondo e cantando. Não vou deixar de mexer com música”, disse Milton.

No vídeo ele faz uma declaração de amor a Minas Gerais, onde trilhou a maior parte de sua carreira. “Diante das montanhas de Minas compus minhas primeiras canções. Minha música ampliou meus horizontes e em 6 décadas me levou para os quatro cantos do mundo”, afirmou. “Costumo dizer que sou o mais mineiro de todos os cariocas”.

“Esse vídeo é para convidar você para concluir essa travessia comigo”, disse o músico. “Espero vocês na última estação”, concluiu.

Milton Nascimento gravou em toda a sua carreira 42 discos, sendo que nove foram indicados ao Grammy e 5 foram premiados.

Na década de 60 formou o Clube da Esquina com os cantores Lô Borges, Beto Guedes, Márcio Borges e Fernando Brant, que além de muitas parcerias musicais, tornou-se um disco.

Durante todos esses anos na estrada, gravou com Tom Jobim, Elis Regina, Sarah Vaughn, John Anderson, do Yes, Wayne Shortner, Mercedes Sosa, Paul Simon e muitos outros.

Entre suas músicas de sucesso estão: