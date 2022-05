Veja a mansão onde Meghan e Harry vão se hospedar durante viagem ao Reino Unido

Faltam poucas semanas para o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, um conjunto de celebrações públicas e privadas com os membros da realeza britânica e seus súditos que comemora os 70 anos de reinado da monarca do Reino Unido.

A festa ocorrerá durante quatro dias e terá celebrações de 2 a 5 de junho. O marco especial trará um feriado bancário de quatro dias, um concerto especial do Jubileu e pubs abertos até 1h da manhã.

No início do mês de maio, um porta-voz de Meghan Markle e do príncipe Harry informou que o casal viajará ao Reino Unido para a celebração junto à família real britânica, sendo que esta será a primeira aparição pública dos dois no país após terem decidido deixar suas funções como membros da Coroa, no início de 2020.

Lembramos que Harry e Meghan já estiveram com a Rainha Elizabeth II e com o príncipe Charles este ano. Ao viajarem para a Holanda para a abertura dos Jogos Invictus, uma competição criada e apoiada por Harry que valoriza ex-militares, os dois voaram para a Inglaterra e tiveram um encontro secreto com a Rainha no Castelo de Windsor.

Meghan e Harry estarão acompanhados de seus dois filhos: Archie, de 2 anos, e Lilibet, de 11 meses. Esta será a primeira vez que a filha caçula do casal viajará e conhecerá os membros da família real, incluindo sua bisavó, a Rainha.

De acordo com o Daily Mail, Harry, Meghan, Archie e Lilibet devem ficar em sua antiga casa no Reino Unido, Frogmore Cottage, enquanto visitam o Jubileu de Platina.

Isso não é surpreendente, já que Harry e Meghan gastaram 2,4 milhões de libras esterlinas em reformas na residência de Windsor e muitos esperavam que eles a mantivessem como um centro do Reino Unido após sua saída real.

Veja também: Rainha proíbe que Meghan e Harry se unam à família durante celebração do Jubileu de Platina

Sabemos que Frogmore Cottage é atualmente ocupada pela princesa Eugenie, seu marido, Jack Brooksbank, e seu filho de um ano, August, mas que a residência ainda está oficialmente no nome de Harry. Segundo o Daily Mail, ele teria renovado o contrato da propriedade em fevereiro para que isso o permitisse que ele continue servindo como um dos quatro conselheiros de Estado da Rainha. Um dos requisitos para o cargo é que o conselheiro tenha residência no Reino Unido.

Eugenie é prima de Harry e está morando na residência desde que seu primo liberou a casa para ela e sua família. Supostamente, Frogmore Cottage tem 10 quartos e as duas famílias devem se acomodar sem problema na residência.

Mas, ao contrário do que muitos pensavam, Meghan e Harry terão um papel coadjuvante na celebração, uma vez que a Rainha, através de um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham, não permitirá que Meghan e Harry estejam na varanda do Palácio de Buckingham, junto aos demais membros da família, durante o evento.

Como sabemos, a varanda do Palácio de Buckingham tornou-se um momento essencial em todas as celebrações importantes da realeza. É deste local, que a Rainha Elizabeth II e os demais membros da família saúdam os súditos que se amontoam em frente aos portões do palácio. Para o Jubileu de Platina da Rainha, que será celebrado em junho, não será diferente: veremos novamente a Rainha de 96 anos acompanhada por seus filhos e netos acenando para os súditos.