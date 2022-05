‘Sei que não tenho culpa’, diz motorista dos sertanejos Conrado e Aleksandro sobre acidente

O motorista Valdoir Euripedes da Silva, que conduzia o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, falou sobre o acidente sofrido no último dia 7 de maio. “Eu sei que eu não tenho culpa. Não tenho culpa porque o pneu explodiu e eu perdi a direção”, afirmou ele em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da RecordTV.

O acidente matou seis pessoas, entre elas o cantor Aleksandro. Já Conrado e outro músico que integrava a banda seguem internados em Registro, no interior de São Paulo.

De acordo com Valdoir, o para-choque do veículo se soltou devido a um desnível na estrada, e isso teria rasgado um dos pneus, ocasionando o acidente.

“Ele (pneu) explodiu mesmo. Antes do acidente, eu estava na direita, quando passei por duas ‘saliências’ que bateram no ônibus, logo a frente o pneu veio a estourar, e não consegui ter o controle do volante. Bateu na guia, desceu para dentro da vala... Eu só me lembro de quando ele (ônibus) deitou e eu saí correndo de dentro do ônibus”, contou.

Motorista Valdoir Euripedes da Silva, que conduzia o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, falou sobre o acidente

Valdoir nega que estava dirigindo acima do limite de velocidade: “Sempre fui cuidadoso, sempre trabalhei cuidando do meu serviço, sempre respeitando, porque a gente tem que respeitar o outro para ser respeitado na estrada. Você sabe que o trânsito é cruel”, ressaltou o condutor, que disse ter 32 anos de profissão.

Já o motorista que gravou um vídeo que mostrou o ônibus em alta velocidade momentos antes do acidente prestou depoimento à Polícia Civil na última sexta-feira (13). Segundo o delegado Carlos Eduardo Vieira Ceroni, responsável pelas investigações, ele confirmou a veracidade das imagens que viralizaram nas redes sociais.

“Ele confirmou no depoimento que o motorista [do ônibus] estava em excesso de velocidade”, disse o delegado ao G1, que ressaltou que as investigações seguem em andamento.

Boletim médico

O sertanejo João Vitor Moreira Soares, o Conrado, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro. Segundo o último boletim médico, divulgado no domingo (15), ele permanece com quadro clínico estável.

Já o membro da equipe do sertanejo, Júlio Cesar Bigoli Lopes, que também estava no ônibus e segue internado, permanece em estado grave. Ele foi submetido a um procedimento de “desbridamento cirúrgico das feridas nos membros inferiores”, que consiste em retirada de tecido morto.

O acidente

O acidente que feriu Conrado matou o cantor Aleksandro, que fazia dupla com ele, no último dia 7. Além do sertanejo, mais cinco pessoas morreram.

Após deixarem a cidade de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), onde se apresentaram na noite de sexta-feira (6), os músicos seguirem viagem para São Pedro. No entanto, o ônibus no qual viajava a dupla tombou na manhã de sábado depois que o pneu dianteiro estourou, na altura do km 402 da rodovia Régis Bittencourt.

Segundo a assessoria de imprensa da dupla sertaneja, as outras vítimas fatais do acidente são os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto, além do roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.