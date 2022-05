Samara Felippo desabafa após sofrer golpes ao fazer compras por aplicativo: ‘Roubada’

A atriz Samara Felippo, de 43 anos, denunciou que foi vítima de um golpe ao fazer compras de mercado em um aplicativo. Em postagem nos stories do seu Instagram, no domingo (15), ela contou que em vez de receber os produtos que adquiriu, na verdade, foram entregues sacolas com papel e garrafas de água.

“Gente eu vim aqui falar uma coisa muito importante para vocês. Eu pedi umas compras e ele [entregador] me entregou três sacolas com papel e garrafas de água. Papel e isopor”, contou.

“Minha compra foi roubada!!! Ele levou toda minha compra! Eu estava apressada, conferindo coisas das minhas filhas, então dei o meu código e me ferrei. Fiquem atentos”, lamentou.

Em seguida, ela fez mais postagens dizendo que o aplicativo de compras vai ressarci-la sobre o valor. “Vão estornar minhas compras, pelo menos. Então, por favor, fiquem atentos.”

Samara Felippo e as filhas Alícia e Lara

Uso indevido de imagens

Em fevereiro deste ano, a atriz, que fez parte do casting da Globo, usou as redes sociais para reclamar que para criticar uma publicação do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, em que ele reproduz um vídeo dela com as duas filhas. Segundo a famosa, o uso das imagens foi indevido e fora de contexto.

Postado no dia 14 de fevereiro, o vídeo mostra a atriz com uma espécie de capa de chuva para abraçar as duas filhas. Segundo Samara, a imagem é de julho do ano passado e foi feita após ela ficar 20 dias sem ver as filhas, que voltaram de férias com covid-19.

“Era Julho de 2021. Ainda com muitas dúvidas sobre essa doença, sem nenhuma dose da vacina, eu só queria abraçá-las e criei essa forma divertida e cheia de amor. Chorei dias seguidos nessa época”, relatou Samara, que pediu aos seguidores que denunciassem o post do vereador para que ele fosse removido.

“Ele [Carlos Bolsonaro] acha que está tudo bem, mas para mim é muito grave expor o filho dos outros. Independente de ideologia, polícia, lados, isso é inadmissível. Não quero entrar em guerra, conflito ou na Justiça, só quero pedir a ajuda de vocês para que denunciem esse vídeo. É a única forma que encontrei de derrubá-lo”, reclamou.