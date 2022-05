Rodrigo Lombardi testa positivo para covid-19 e torce por recuperação

O ator Rodrigo Lombardi informou, nesta segunda-feira (16), que testou positivo para covid-19. O anúncio foi feito por meio de uma foto do teste de antígeno sinalizando a presença de coronavírus, postada em seu Instagram Stories.

“Calma, Rodrigo. Vai passar. Paciência”, escreveu ele, na legenda da foto. “Obrigado por todas as mensagens de carinho! Já já estou de volta”, completou.

Atualmente, Lombardi está protagonizando a peça de teatro “Sweeney Todd”, musical inspirado na montagem de mesmo nome da Broadway.

Rodrigo Lombardi testa positivo para covid-19 (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

No ano passado, ele esteve na TV como jurado do reality show “The Masked Singer”, além de atuar na série “Passaporte para Liberdade”.

Após terminar a temporada em “Sweeney Todd”, Lombardi deve se dedicar a campanha de divulgação do filme “Grande Sertão: Veredas”, adaptação de Guel Arraes e Jorge Furtado para o clássico de Guimarães Rosa. Além do ator, estão no elenco Caio Blat, Luisa Arraes, Eduardo Sterblitch e Luis Miranda.

Sweeney Todd

A história de Sweeney Todd, famosa pelo filme de Tim Burton, ganhou uma versão musical em São Paulo. Na versão teatral brasileira, o ator global Rodrigo Lombardi assume o papel que Johnny Depp interpreta nos cinemas, o protagonista Benjamin Barker.

A história segue o barbeiro que fica afastado de sua cidade, Londres, por 15 anos. Ele retorna sob o pseudônimo Sweeney Todd, sedento por vingança. Contudo, em vez de sua antiga barbearia, ele se depara com uma loja de tortas. Todd se une à dona do local para arquitetar seu plano contra quem o expulsou.

“Sweeney Todd – o Cruel Barbeiro da Rua Fleet” está em cartaz Teatro Santander, em São Paulo. Os ingressos custam entre R$ 37,50 e R$ 220, podendo ser adquiridos através deste site.

