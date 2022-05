Pedro Scooby se declara a PA durante passeio de barco: ‘Amo demais maninho’

O fim de semana foi animado para os ex-BBBs Pedro Scooby e Paulo André, o PA, que aproveitaram para curtir juntos um passeio de barco pelo Rio de Janeiro. O surfista fez questão de compartilhar o momento com seus seguidores e fez vários stories no Instagram.

Em uma das publicações, Scooby e PA posam juntos com vista para o mar. “Amo muito meu maninho”, escreveu o surfista.

Além dos ex-brothers, também participaram do passeio a mulher de Scooby, Cintia Dicker, e outros amigos do casal. Eles se esbaldaram com o cenário paradisíaco e demonstraram que a parceria, que começou ainda durante o BBB22, segue firme na vida real.

Ausência nas redes

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby falou com seus seguidores sobre sua ausência nas redes sociais e contou como anda a vida após o fim do reality show. Em stories no seu Instagram, ele disse que tem recebido muito carinho das pessoas nas ruas: “Sentindo tanto amor”.

“Bom, eu estou meio ausente aqui, em uma correria muito louca, trabalhando pra caramba. Hoje fiquei refletindo aqui. Eu tenho passado pelas ruas e sentido tanto amor e energia boa das pessoas comigo. Acho que são pessoas que não querem tirar fotos comigo ou que me param porque sou famoso, mas sim porque, de alguma forma, toquei o coração delas”, disse.

“Principalmente as crianças que me abraçam, me dão um beijo, ficam alegres, choram, se emocionam. E o amor das crianças é muito verdadeiro, elas não enganam, sabe? Todas as pessoas que vem falar comigo, me passam alguma mensagem e dizem que fiz elas enxergarem a vida de outra forma”, continuou o ex-brother.

‘PA Ingrato’

Já Paulo André teve que se explicar esses dias após ser chamado de ingrato nas redes sociais por não aceitar um presente que Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, ofereceu para o seu filho.

“Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho”, disse o atleta.

O presente em questão seria a reforma do quarto do filho de PA, de 8 meses, como forma de retribuir o apoio que o atleta deu a Arthur Aguiar durante o BBB22. No entanto, o ex-BBB não aceitou e conversou com a mãe do seu filho, Thays Andreata, para a recusa do mesmo.

“Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo”, acrescentou PA. “Mas em resumo, eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam... Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso”, finalizou.