Marido de Jojo Todynho fica irritado com previsão e xinga sensitiva na web

A paciência na casa de Jojo Todynho está bem curta. Depois da funkeira estourar com uma seguidora, Lucas Souza, marido da famosa, acabou ficando furioso com a previsão de uma sensitiva.

Tudo começou quando um seguidor do militar falou sobre um novo prognóstico que recebeu de uma sensitiva sobre o casamento dele com a contratada da Globo. Segundo a previsão, o casamento deles acabaria em agosto deste ano.

Sem paciência para os boatos que envolvem sua vida íntima, o marido de Jojo Todynho soltou o verbo: “Sensitiva de merd*, né? Sensitiva de bost*, porque essa mesma aí que fica falando besteiras, asneiras... Falou que nosso casamento não ia durar um mês, não ia durar dois meses, três meses. Agora ela deu até agosto, né? Depois ela vai falando, vai continuar falando. Mas o que importa é eu e a Jojo”.

Ainda sem revelar o nome da sensitiva, Lucas continuou o desabafo nas redes sociais e afirmou que não há crise no casamento com a famosa: “Estamos muito bem, graças a Deus. Claro, todos os casamentos tem um tempo de adaptação, tem um período ali que vou pensar de uma forma, a Jojo vai pensar de outra. Mas, cara, todo o casamento vai ser assim”, disse ele.

Pelo Stories do Instagram, Lucas Souza ainda falou do “sumiço” das redes sociais: “Como eu falei, graças a Deus nosso relacionamento tá muito bem e a gente não precisa ficar expondo isso aqui na internet. Mas, uma coisa aqui: essa sensitiva tá errando muito”, encerrou o militar.

Gravidez

Durante o Baile da Vogue, Jojo Todynho contou para Deborah Secco que a gravidez deve acontecer até 2023 e para isso ela pretende perder peso: “Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”.

A funkeira disse ainda que pretende voltar com seu canal no Youtube: “”Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Por lá, vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa”, disse a vencedora do reality show “A Fazenda 12″.

