Fatos sobre a temporada 4 de ‘Stranger Things’ que você precisa saber

A temporada 4 de ‘Stranger Things’ está quase chegando na Netflix: a primeira parte estreia em 27 de maio e a segunda parte em 1º de julho. Serão nove episódios de uma história que vai ficar um pouco mais sombria que o habitual das temporadas anteriores. Listamos abaixo 5 dicas do que todo espectador do sucesso de terror aos moldes dos anos 80 quer ver.

Embora nenhuma série de mistério jamais fique sem suas pistas falsas e becos sem saída, a última temporada da série passou muito tempo centrando-se em seus personagens e em temas secundários, como o de Nancy (Natalia Dyer)enfrentando o sexismo em seu trabalho no jornal. Tais temas secundários tinham sua importância, mas acabou parecendo que apenas estavam preenchendo o tempo entre as temáticas mais centrais.

Por outro lado, a história também nos apresentou a personagem Robin (Maya Hawke) que contribuiu de forma significativa no enredo, também se tornando uma parte crucial e incrível da série.

Teremos mais sobre Hawkins

Parece também que vamos entrar mais na história de Hawkins na quarta temporada, aprendendo por que esse lugar aparentemente comum se tornou o epicentro dos estranhos acontecimentos. Esse é o mote de um dos trailers divulgados sobre a nova temporada.

Seremos apresentados à Hell House, onde parece que algo terrível aconteceu com a família que lá morava nos anos 50. Há um misterioso relógio de pêndulo. Será algo demoníaco? Isso pode responder quando e como Hawkins se tornou o epicentro do Mundo Invertido.

Personagens crescidinhos

As expectativas não param por aí. Para a segunda parte da temporada 4, assim como para a quinta temporada, será maravilhoso reconhecer o fato de que os personagens principais, que começaram a aventura como pré-adolescentes em 2016, já estão crescidos.

Talvez um intervalo de tempo maior dentro da cronologia da história permitiria uma evolução muito necessária dos personagens e suas vivências.

Guerra Fria

Nosso adorado policial local Hopper está no deserto nevado e certamente jogará luz sobre o envolvimento russo no Mundo Investido. No trailer, o vemos construindo uma ferrovia com outros prisioneiros. Joyce e Murray se juntarão a ele.

Aqui a questão é se existem outros portões fora de Hawkins, além do motivo pelo qual os russos construíram uma fazenda Demogorgon no meio do nada.

‘Stranger Things’ é um dos maiores sucessos da história da Netflix e caminha para uma conclusão que, sem dúvida, se espera que consolide seu legado como uma das maiores séries de terror com base em ficção científica de todos os tempos.

Não podemos esquecer que no meio de tudo isso, a série realmente traz diversão com os momentos nada a ver e os nerds também.