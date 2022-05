Ex-BBB André Martinelli revela que perdeu muito peso ao participar do ‘No Limite’

André Martinelli participou do "BBB" e do "No Limite" (Reprodução)

Após participar do “Big Brother Brasil”, André Martinelli foi chamado para a primeira edição do “No Limite” com ex-BBBs e um ano depois ele resolveu falar sobre a experiência de viver na selva.

O famoso contou detalhes do tempo que passou gravando o reality show de sobrevivência da Globo: “Eu perdi 10 quilos durante o No Limite. Foi bem sofrido, mas foi uma oportunidade bacana para autoconhecimento”, relatou ele em uma entrevista à revista Quem.

André Martinelli contou ainda que passou por um momento único e que mudou muito depois do programa semanal: “Quando a gente passa por esses momentos de sofrimento, superação, a gente acaba se conhecendo muito mais. Foi transformador, uma experiência inesquecível mesmo”.

Diferente da edição atual, que retornou com participantes desconhecidos, André esteve em uma temporada flopada (quando não agrada o público), mas garante que recebe muito carinho nas ruas: “Muita gente assistiu ao No Limite e muita gente acaba vendo depois, no Globoplay. Como é uma pegada diferente do BBB, é legal o jeito que as pessoas falam com a gente. Ali a gente sofreu muito, então foi uma superação bem forte e é bacana receber esse carinho de quem curte esse tipo de reality”.

Vale destacar que André Martinelli virou um grande fãs do “No Limite” e antes da estreia da sexta temporada falou nas redes sociais sobre a estreia.

Em um vídeo, ele mostrou ainda os seus melhores momentos no reality show de sobrevivência da Globo e celebrou a chegada de Fernando Fernandes, que também é ex-BBB, no comando do programa.

“Curti demais os novos participantes e não vejo a hora do jogo começar. Essa edição promete, e eu não perco por nada. Pra quem vocês estão torcendo, equipe lua ou equipe sol? Já tem o participante preferido?”, disse André antes da estreia.

