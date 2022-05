Especialista em linguagem corporal sobre Kate Middleton: “Ela parece com a princesa Diana”

Durante a recente visita à Escócia, Kate Middleton e o príncipe William participaram de um evento que prestou uma homenagem para as vítimas do atentado terrorista de 2017, após um show de Ariana Grande. Eles inauguraram um memorial que relembra as 22 vítimas que perderam suas vidas depois que um homem detonou uma bomba, ferindo também mais de mil pessoas.

Após o discurso emocionado do príncipe William, que inclusive lembrou da morte de sua mãe, a princesa Diana, os dois se dirigiram ao público e também estiveram em diferentes compromissos ao longo dos últimos dias.

Darren Stanton, especialista em linguagem corporal, analisou o casal durante o evento e observou que os Cambridges estavam “completamente sincronizados” enquanto interagiam com os outros. Para o especialista, muitos dos gestos de Kate Middleton lembravam a princesa Diana.

“Kate demonstra empatia muito bem”, disse Stanton. “Isso foi perceptível quando ela estava interagindo com outros membros do público e os anfitriões do evento. Quando ela está falando com alguém, Kate terá contato visual fixo e sua cabeça se inclinará frequentemente para a esquerda – isso significa que uma pessoa está considerando e pensando sobre o que a outra pessoa está dizendo a ela”, explicou o especialista.

Ele continuou: “É esse interesse genuíno que sugere que ela é muito semelhante à princesa Diana, que também adotou o mesmo comportamento e gestos não verbais ao interagir com os outros”.

O especialista disse ainda à Pure Wow que Kate Middleton parecia em perfeita sintonia com os gestos de William: “Kate e William durante todo o evento pareciam estar completamente em sincronia. Se a posição dos pés for simétrica, é um indicador de que há um bom relacionamento”.