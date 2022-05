Dua Lipa anuncia show em São Paulo antes de passagem pelo Rock in Rio

A cantora britânica Dua Lipa anunciou, nesta segunda-feira (16), que incluirá a cidade de São Paulo na sua turnê “Future Nostalgia Tour”. O show acontecerá no dia 8 de setembro, três dias antes de sua apresentação no Rock in Rio 2022.

A apresentação será realizada no Distrito Anhembi, na zona norte da capital paulista. Os ingressos variam entre R$ 225 (meia entrada na pista) e R$ 840 (inteira na pista premium).

A venda começa nesta terça (17) e quarta-feira (18), às 10h, exclusivamente para clientes do cartão Elo. Já o público geral deve aguardar até a quinta-feira (19).

Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Eventim ou na bilheteria oficial, localizada no Estádio do Pacaembu.

Além de Dua Lipa, outros nomes do Rock in Rio também farão apresentações pela capital paulista: Avril Lavigne, Iron Maiden, Justin Bieber, Coldplay, Guns N’ Roses e Måneskin.

“Future Nostalgia” é o segundo álbum de estúdio de Dua Lipa. Desde 2019, ela trabalha com faixas do disco - e mesmo pandemia de covid-19 não impediu a cantora de seguir divulgando o disco.

A turnê do álbum precisou aguardar uma “trégua” do coronavírus para só então ver a luz do dia. Os shows começaram apenas em fevereiro deste ano, quase três anos após o início da divulgação.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Dua Lipa, a edição deste ano trará nomes como Guns N’ Roses, Coldplay, Avril Lavigne, Justin Bieber, Demi Lovato, Iron Maiden, Post Malone, Måneskin, Camila Cabello e Bastille.

O dia 11 de setembro, data em que a popstar se apresentar, precisou de apenas 1h para esgotar todos os ingressos. Além da cantora, também se apresentam na Cidade do Rock no mesmo dia nomes como Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ludmilla.

Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

Leia também: Anitta impressiona plateia do Billboard Music Awards ao falar em vários idiomas