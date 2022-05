Com medo de excesso de público, PM impede show de Ludmilla neste domingo

O show que a cantora Ludmilla faria neste domingo no Tim Music Festival, no Rio de Janeiro, foi cancelado pelo comando da Polícia Militar, sob alegação de que o limite de público poderia ser excedido absurdamente, de acordo com o eu foi apurado pelo colunista Léo Dias.

As autoridades alegaram que o limite de público para o local era de 60 mil pessoas, mas considerando a projeção de público da artista baseado em shows anteriores esse número seria excedido e colocaria em risco a segurança das pessoas. A corporação disse ainda que não possuÍa contingente para atender a demanda de público.

Leia a íntegra do comunicado da assessoria da cantora:

“Informamos que a cantora Ludmilla foi convidada para estar no line-up do TIM Music Festival, evento aberto ao público, realizado na Praia de Copcabana, no Rio de Janeiro, mas a apresentação não foi realizada pois, segundo a produção do mesmo, o batalhão da PM da região concluiu não ter contingente para atender a demanda de público, baseado no histórico dos shows da cantora que batem recordes de público tanto na tradicional festa de Réveillon na Praia de Copacabana quanto no bloco Fervo da Lud, realizado nas ruas do Centro da cidade do Rio de Janeiro”.

Segundo a assessoria da cantora, Ludmilla segue sua agenda de show em outros estados brasileiros.

LGBT+Music Festival

Ludmilla foi convidada para se apresentar no festival LGBT+Music Festival, na cidade do Porto, em Portugal, nos dias 1,2 e 3 de julho e disse que ficou muito feliz com o convite e prometeu arrasar em seu show.

“Quando recebi o convite no ano passado, fiquei muito feliz e realizada por estar num festival LGBTQIA+, por ter chegado até aqui, podendo me mostrar, ser quem sou e ainda furar a bolha do meu país com essa representatividade”, disse a cantora

Além de Ludmilla, se apresenta no festival a cantora Gloria Groove.