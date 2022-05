‘Black Mirror’ voltará e aqui está tudo o que sabemos sobre a 6ª temporada

‘Black Mirror’ está oficialmente de volta à Netflix! Depois de três anos, o streaming confirmou que haverá a 6ª temporada da série distópica.

‘Black Mirror’ foi criada por de Charlie Brooker e teve seus primeiros episódios divulgados no canal de tv britânico Channel 4 em 2011. A partir da terceira temporada, a série foi exclusivamente exibida na Netflix em 2016.

A quinta temporada foi estrelada por Miley Cyrus como uma popstar. Uma fonte próxima à produção disse à Variety que a última temporada tem um escopo ainda mais cinematográfico, com cada parcela sendo tratada como um filme individual.

A sexta temporada provavelmente seguirá o mesmo padrão da quinta, que reduziu o número de episódios para três, mas os estendeu para a duração do longa-metragem, confirmou uma fonte ao site de entretenimento Variety. Além dos episódios serem mais longos que 60 minutos, os custos de produção foram bastante altos.

Inicialmente, a série tinha sido criada por Charlie Brooker e sua parceira criativa Annabel Jones. Eles acabaram deixando o projeto em 2020. Nessa época, a produtora Broke and Bones comprou os direitos da série e a Netflix investiu na empresa por meio de um mega acordo, no qual adquire partes do negócio em um período de cinco anos.

Há dois anos, o próprio Brooker lançou dúvidas sobre o futuro da série há dois anos. Em uma entrevista à revista Radio Times do Reino Unido, no auge da pandemia, ele disse: “No momento, não sei que estômago haveria para histórias sobre sociedades caindo separadas, então eu não estou trabalhando em um desses. Estou meio ansioso para revisitar meu conjunto de habilidades cômicas, então tenho escrito roteiros para me fazer rir”.