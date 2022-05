Atriz de ‘Doutor Estranho’ e marido são presos após condenação por abuso sexual de menores

A atriz Zara Phythian, conhecida por um papel em “Doutor Estranho” (2016), e o marido, o instrutor de artes marciais Victor Marke, foram presos nesta segunda-feira (16). O motivo foi uma condenação por abusos sexuais contra menores.

De acordo com o Daily Star, a prisão do casal ocorreu após a divulgação da sentença pela corte de Nottingham Crown, na Inglaterra. Phythian foi condenada a oito anos de prisão e o marido, 14.

A atriz britânica foi condenada por abusar sexualmente de uma vítima durante os anos de 2003 e 2005, quando a adolescente tinha entre 13 e 15 anos. O marido também cometeu crimes sexuais contra essa mesma menor, além de abusar sozinho de outra.

Hoje com 29 anos, uma das vítimas relatou que, após lhe darem bebida alcoólica, a atriz do filme a desafiou a fazer sexo oral em seu marido. Logo na sequência, Victor teria feito sexo com ambas.

Durante depoimento , Marke admitiu atividade sexual com uma das jovens, mas alegou que ela tinha 18 anos na época. Ele defendeu que o crime aconteceu em apenas uma ocasião e disse que Phythian não estava envolvida.

Já Zara Phytian negou todas as acusações. No entanto, o juiz Mark Watson, responsável pelo julgamento, disse que Marke era a “força motriz por trás do abuso” e os condenou.

A atriz britânica participou do filme “Doutor Estranho”, estrelado por Benedict Cumberbatch, em 2016. No longa, ela faz parte de um grupo de vilões e a personagem não tem nome nos créditos. Ela é descrita apenas como Zealot morena.

