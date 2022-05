Arthur Aguiar diz que ainda não recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB22: ‘Não está comigo’

Arthur Aguiar participa do 'Encontro' e diz que ainda não receber o prêmio do BBB22 (Reprodução/TV Globo)

O campeão do BBB22, Arthur Aguiar, disse nesta segunda-feira (16) ao participar do programa “Encontro”, da TV Globo, que não é oficialmente um milionário. Segundo ele, a emissora ainda não depositou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Durante conversa com Fátima Bernardes, o ator foi questionado por um fã sobre o que faria com o dinheiro e, bem sincero, ele revelou que ainda não recebeu:

“Como em nenhum momento eu imaginei que eu fosse ganhar, não sei o que eu vou fazer ainda. É uma decisão que eu quero tomar em conjunto com minha família e minha esposa. Quero pensar com calma, ainda nem recebi esse dinheiro, não está comigo. Quero usar com sabedoria”, contou.

Ainda na entrevista, ele lembrou sobre os momentos marcantes que viveu no reality show, como a rivalidade com a ex-BBB Jade Picon e o retorno após um paredão falso, e disse que a solidão e coerência foram as suas principais estratégias:

“O que eu tinha certeza é que eu era muito coerente. Eu sabia o que eu estava fazendo, criei uma linha de raciocínio que eu seguia”, lembrou ele, reforçando que até hoje muitas pessoas insistem em não aceitar a vitória dele. “Quando eu saí e achei que tivesse acabado, o jogo não acabou, as pessoas continuaram não reconhecendo a vitória”, pontuou.

Acompanhado da esposa, Maíra Cardi, ele a elogiou, demonstrando que estão bem e afastando boatos de uma crise no casamento. Recentemente os dois anunciaram que ficariam distantes das redes sociais por um tempo e depois apareceram curtindo uma praia paradisíaca em Pernambuco.

