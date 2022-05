Anitta impressiona plateia do Billboard Music Awards ao falar em vários idiomas

Anitta deu seu nome no Billboard Music Awards, na noite de domingo (15). A cantora impressionou a plateia, ao bater um papo com Michael Bublé em vários idiomas no palco.

Ela foi convidada pela organização do evento para apresentar a categoria Melhor Duo/Grupo Country, junto com o canadense. Bublé aproveitou para fazer uma brincadeira com a brasileira, dizendo que juntos eles falavam mais de cinco idiomas.

“Ai claro é uma prazer tá aqui”, disse Anitta, em português. Na sequência, ela comentou que era um prazer estar ali com ele, dessa vez em espanhol. Depois, ela pediu - em inglês - para que ele falasse algo em francês.

“Bonjour”, respondeu o cantor, levando à plateia aos risos. Assista ao momento:

Anitta e Michal Bublé entregaram o prêmio de Melhor Duo/Grupo Country a Dan + Shay. Os estadunidenses são mais conhecidos por aqui pela música com Justin Bieber, “10,000 Hours”.

O Billboard Music Awards 2022 aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com 54 categorias, The Weekend e Doja Cat lideravam as indicações, com 17 e 14, respectivamente.

Olivia Rodrigo e Kanye West se destacaram, levando seis prêmios, cada um. Drake e The Kid Laroi vieram na sequência com cinco vitórias, cada.

Polêmica com Zé Neto

Ao fazer uma crítica à lei de incentivo à cultura, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, citou Anitta - indiretamente. A fala foi feita durante um show dos dois na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, na semana passada.

“Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é o povo, a gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ pra mostrar se a gente tá bem ou não, a gente vem simplesmente aqui e canta”, criticou Zé Neto. Entenda aqui.

