Alok encontra mãe de fã que morreu aos 19 anos sem conhecer ídolo

A última edição do programa “Altas Horas”, na TV Globo, tem repercutido na web de diversas formas. Um dos momentos marcantes foi o encontro entre Alok e a mãe de um fã do DJ, que morreu aos 19 anos sem ter conhecido o ídolo.

Sem saber da presença de Alok na gravação, Pollyana Palma foi à gravação do programa apresentado por Serginho Groisman. Na plateia, ela assistiu o DJ em um bate-papo com Juliette, Juliana Paes e Pedro Bial.

Pollyana, que é de Taubaté - cidade do interior de São Paulo - logo aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem ao artista, contando a história de seu filho Murilo Menezes e, de certa forma, fazendo uma homenagem ao adolescente.

“Meu filho amava o Alok e o sonho dele era ir a um show e ele não teve tempo de curtir. Quando eu perdi o meu menino, disse que tiraria os planos dele do papel e faria acontecer. Esse foi um deles e na hora eu mal consegui pensar, só falei o que estava sentindo. Mais uma vez, filho, você está comigo. Então, Alok, receba o abraço do meu filho, que com certeza está aqui porque o sonho da vida dele era você”, disse Pollyana, no programa.

Murilo morreu há pouco mais de um ano. Ele sofreu um acidente de carro a caminho de casa, após pegar carona com um dos convidados de uma festa de aniversário em que estava. Apenas Murilo faleceu.

Todos os presentes se emocionaram com a história de Pollyana. O próprio Alok subiu até o local onde estava Pollyana e deu um abraço nela.

“Uma mãe jamais deveria passar pela dor da perda de um filho. Me faltam palavras... Poliana, que Deus conforte seu coração. Não sei explicar ao certo, mas pude sentir a presença do Murilo nesse abraço”, contou o artista, através de suas redes sociais.

