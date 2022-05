Jojo Todynho é chamada de obesa e se irrita com seguidora nas redes sociais

Jojo Todynho é uma das celebridades mais presentes nas redes sociais e mesmo com uma agenda apertada sempre arruma um tempinho para falar com seus seguidores em seus perfis oficiais.

No entanto, recentemente, a funkeira perdeu a paciência com algumas mensagens que andou recebendo em seu perfil no Instagram. Em um vídeo, postado no Stories, a famosa contou que foi atacada depois de sua participação na “Dança dos Famosos”, da Globo.

“Aí teve uma bonitinha, que falou assim pra mim: ‘você acha bonito obesidade?’. Aí eu fui ver que ela me seguia, e fui no direct, que ela tinha uma mensagem pra mim Eu fui e respondi pra ela, depois ela apagou o comentário, mas eu falei: ‘você acha bonito ficar pedindo dinheiro? Pegou dinheiro com agiota? Enfim né, é aquilo, quer lacrar e aparecer em páginas de fofoca mas está lá pedindo dinheiro no Direct…”, disse a cantora.

Jojo Todynho na "Dança dos Famosos", da Globo (Reprodução/Globo)

Os ataques a Jojo Todynho começaram depois que ela criticou a postura de alguns jovens no programa “Domingão com Huck”, onde ela disse que era preciso valorizar os pais: “Valorize os pais de vocês enquanto eles estão em vida. Não deixe para falar o que sente só depois que eles fecharem os olhos. A vida não é só rebolar a bunda no Tik Tok. Tem que estudar, buscar ser alguém.”, relatou a celebridade.

Depois das críticas, a cantora foi ao Instagram para explicar que o que ela quis dizer é que muitas vezes as pessoas se perdem na internet.

Gravidez

Jojo Todynho e Deborah Secco no Baile da Vogue de 2022 (Reprodução/Instagram)

Durante o Baile da Vogue, Jojo Todynho contou para Deborah Secco que a gravidez deve acontecer até 2023 e para isso ela pretende perder peso: “Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”.

A funkeira disse ainda que pretende voltar com seu canal no Youtube: “”Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Por lá, vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa”, disse a vencedora do reality show “A Fazenda 12″.

