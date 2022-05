Disney Plus divulga trailer de sua primeira série nacional, ‘Tudo Igual... SQN’

A primeira série original Disney Plus produzida no Brasil deve chegar em breve à plataforma: a estreia de “Tudo Igual... SQN” está marcada para o dia 25 de maio.

A série acompanha Carol (Gabriella Saraivah), uma adolescente que está passando por importantes mudanças em sua vida. Sua mãe acaba vai se casar com o novo namorado e ela é obrigada a conviver com o filho dele.

Ao mesmo tempo, Carol também está começando a viver suas primeiras experiências no amor. Seu primeiro namoro coloca à prova sua amizade com pessoas que ela conhece há muito tempo.

“Tudo Igual... SQN” é baseada no livro “Na Porta ao Lado”, da escritora brasileira Luly Trigo. Foi ela também quem escreveu o livro “Meus 15 Anos”, adaptado pela Netflix com Larissa Manoela no papel principal.

A história da série do Disney Plus se passa no Rio de Janeiro com Gabriella Saraivah no papel principal. A atriz já participou de diversas novelas, como “Avenida Brasil” e “Éramos Seis”, mas ficou mesmo conhecida pela Tati, de “Chiquititas”.

Também estão na série Miá Mello, de “Meu Passado Me Condena”, e Einat Falbel, de “O Negócio”. Completam o elenco Ana Jeckel (Beta), Duda Matte (Trix), Clara Buarque (Amanda), Guilhermina Libanio (Pri), Guthierry Sotero (Bruno), Ronald Sotto (Bernardo), Daniel Botelho (Tomás) e Kiko Pissolato (Carlos).

“Tudo Igual... SQN” conta com dez episódios, com 30 minutos de duração cada. Juliana Vonlanten (”Quando Toca o Sino”, também da Disney) assina a direção geral da série, enquanto o roteiro ficou por conta de André Rodrigues e da própria autora do livro, Luly Trigo.

Assista ao trailer de “Tudo Igual... SQN”:

