Zé Neto, da dupla com Cristiano, ataca Anitta e pai da cantora rebate: ‘sempre teve problemas com ela’

A cantora Anitta foi vítima de críticas por parte do sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano. A indireta foi dita durante um show dos dois na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, na última quinta-feira (12).

“Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é o povo, a gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ pra mostrar se a gente tá bem ou não, a gente vem simplesmente aqui e canta”, criticou Zé Neto.

O cantor se referia a uma tatuagem que a carioca fez na região perianal, que repercutiu na internet em fevereiro do ano passado, após o perfil oficial da própria Anitta compartilhar um vídeo do momento da tatuagem na plataforma OnlyFans.

Os fãs da cantora não receberam bem a indireta do sertanejo. “Será que o Zé Neto está mandando indireta por causa dos ataques que Anitta está fazendo ao governo [de Jair Bolsonaro] ou porque se doeu quando a Kamilla Fialho [ex-empresária de Anitta] disse que sertanejos pagam pra tirar a música da Anitta das rádios?”, questionou um seguidor da artista.

O pai de Anitta, Mauro Machado, também rebateu a crítica do cantor. “Esse merd* sempre teve problemas unilaterais com ela. No festeja, deu ataque porque ela abriu um show sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção”, disse ele, em um perfil de celebridades no Instagram.

Zé Neto, por outro lado, resolveu comemorar o “engajamento”. Não falei o nome de ninguém. Mas o engajamento está top. Mete o pau. Desculpa não responder todo mundo, é que tenho 23 shows neste mês. Então, vou descansar aqui. Beijo, pessoal”, comentou ele. Mesmo assim, o cantor precisou limitar os comentários nas publicações de sua conta no Instagram, após começar a receber diversos comentários negativos.

