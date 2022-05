Morre cineasta Breno Silveira, diretor de ‘Dois Filhos de Francisco’

Morreu neste sábado (14) o cineasta Breno Silveira, conhecido por dirigir o filme “Dois Filhos de Francisco”. Ele faleceu pela manhã, vítima de um infarto fulminante, na cidade de Vicência, interior do Pernambuco.

A informação foi dada pela Conspiração Filmes, produtora da qual Breno era sócio. Ele estava no Pernambuco para gravar “Dona Vitória”, próximo filme estrelado por Fernanda Montenegro.

Com a morte do diretor, as gravações estão oficialmente suspensas. Breno deixa a esposa, Paula Fiuza, e duas filhas, Olívia e Valentina.

‘Dona Vitória’

O novo filme de Breno Silveira marca também o retorno de Fernanda Montenegro a um grande papel no cinema. Os últimos papéis da atriz nas telonas foram em “A Vida Invisível”, em 2019, e “Piedade”, em 2020.

A história segue uma aposentada, que decide filmar da janela de seu apartamento a ação de vendedores de drogas na favela de seu bairro, no Rio de Janeiro. Com a atitude, ela acaba ajudando a desmontar uma quadrilha de traficantes e policiais.

Outros trabalhos

Breno Silveira se formou na École Louis Lumière, na França. Sua primeira experiência profissional foi como diretor de fotografia do filme “Carlota Joaquina: Princesa do Brasil”, em 1995.

Além de “Dois Filhos de Francisco”, ele também dirigiu o filme “Gonzaga: De Pai pra Filho” e as séries “Entre Irmãs” e “Dom”.

Assista ao trailer de “Dom”:

