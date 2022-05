‘Joy’; O terror e a cura: Netflix libera novos teasers assustadores de ‘Resident Evil’

Se você não ouvia falar de Umbrella Corporation dentro do cenário de ‘Resident Evil’, prepare-se para resgatar à memória no dia 14 de julho, data na qual a adaptação da trama em modelo de série será lançada pela Netflix. Com o dia de estreia se aproximando, a plataforma do “tu dum” entregou dois teasers seguidos entre ontem e hoje.

Veja mais: A verdade sobre os pôsteres da nova série ‘Resident Evil’

Nesta quinta-feira (12), o primeiro trailer da série ‘Resident Evil’ foi divulgado na internet pela Netflix. Diferente das adaptações dos longas anteriores, o cenário da trama se passará em um futuro distópico em Londres. Contudo, os laboratórios da Umbrella Corporation estarão presentes, bem como o personagem Albert Wesker, que será interpretado por Lance Reddick.

Confira o primeiro teaser:

O enredo da série contará com duas linhas do tempo divididas. A primeira linha trará a narrativa de Jade e Billie Wesker em New Raccoon City, a cidade onde o pai da dupla, Alber Wesker, trabalha com a Umbrella criando armas biológicas.

A segunda linha do tempo abordará as irmãs Wesker enfrentando o apocalipse zumbi causado pelo T-vírus.

Joy: o contraste entre o terror e a “cura”

Após ter lançado o primeiro teaser na quinta-feira (12), em seguida, a Netflix disponibilizou o segundo trailer nesta sexta-feira (13) trazendo um cenário tão aterrorizante quanto o que já conhecemos das franquias de ‘Resident Evil’.

Confira o segundo teaser:

Com a temática “Joy” – termo em inglês que significa “alegria” – Albert Wesker apresenta uma pílula antidepressiva que deveria curar o TOC, reduzir a ansiedade e aumentar a concentração. Contudo, as coisas começam a dar errado com a presença do T-vírus, elemento que causará o apocalipse zumbi em New Racoon City.

No dia 17 de março a página oficial da trama publicou pôsteres da adaptação de ‘Resident Evil’ com registros assustadores. Com a data de lançamento de aproximando, você está preparado para essa dose nostálgica de terror?