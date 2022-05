Grazi Massafera elogia foto do ex Caio Castro com atual namorada

A atriz Grazi Massafera comprovou suas falas sobre ter terminado tudo bem entre ela e seu ex-namorado, o também ator Caio Castro.

Na última quinta-feira (12), ela comentou uma foto em que Caio e sua atual namorada, a dançarina e modelo Daiane de Paula, aparecem juntinhos no Instagram.

“Lindezas”, comentou Grazi na postagem. Daiane respondeu a artista: “Você é luz”. Com isso, as duas deixaram claro que se dão bem, sem espaço para ressentimentos.

Os seguidores de ambas se impressionaram com a troca de elogios e comentaram. “Obrigada pela maturidade”, escreveu um fã.

Grazi Massafera e Caio Castro namoraram por dois anos, terminando o relacionamento em agosto do ano passado.

Em março deste ano, o ator apareceu junto com a nova namorada pela primeira vez, assumindo o relacionamento durante o Lollapalooza Brasil.

Já Grazi está em uma nova fase da vida amorosa. Em outubro de 2022, ela começou um relacionamento com cineasta Alexandre Machafer, mas desde março deste ano está novamente solteira.

Próximos trabalhos

Grazi Massafera deve ser a protagonista da nova versão da novela “Dona Beija”, que será transmitida na HBO Max. Ainda não há data de estreia definida, a previsão é que ela comece a circular a partir do ano que vem.

Seu último trabalho na TV foi em 2019, quando interpretou Paloma, a protagonista de “Bom Sucesso”, da TV Globo.

Já Caio Castro assinou contrato com a Globo no ano passado, para entrar no elenco da próxima novela de João Emanuel Carneiro (”Avenida Brasil”). Ainda com o título provisório de “Olho no Olho”, o folhetim deve estrear no final do ano, diretamente no Globoplay.

Seu último trabalho na TV foi em 2019, quando interpretou o lutador Rock Macondo. No ano passado, ele reprisou seu papel do imperador brasileiro D. Pedro I em “Nos Tempos do Imperador”, em uma participação de um capítulo.

