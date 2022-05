Estúdio do ‘MasterChef Brasil’ já sediou filmes do Mazzaropi; conheça a história

Com a ida de Faustão para a Band, o “MasterChef Brasil” precisou mudar de casa para continuar com suas gravações em dia e, por isso, a emissora do Morumbi buscou um novo espaço para montar a cozinha do reality show gastronômico.

Agora, em sua 9ª temporada, o programa apresentado por Ana Paula Padrão vai estrear em um dos estúdios mais conhecidos do país, o Vera Cruz, onde foram filmados clássicos do cinema brasileiro, como os que foram criados por Amácio Mazzaropi.

Fundado em 1949, o famoso estúdio de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, foi desenvolvido pelo produtor italiano Franco Zampari e pelo industrial Francisco Matarazzo Sobrinho e ao longo de sua história foi sede de mais de 40 filmes, mas acabou sendo esvaziado após cinco anos.

No cenário do "MasterChef Brasil" (Reprodução/Instagram)

“Foram muitos erros administrativos. Estavam acostumados com um orçamento lá de fora, mas ao trazerem para a produção no Brasil não diminuíram os gastos. As produções ficaram caras”, contou o diretor Walther Neto.

Um dos motivos para levar o “MasterChef Brasil” para o Vera Cruz é a estrutura. O local conta com dois estúdios de 3,6 mil metros quadrados, chamando a atenção dos produtores da Band e da apresentadora Ana Paula Padrão.

“Estou encantada, são estúdios muito grandes. Tem muita coisa original ainda, do início do século passado. É muito interessante gravar no lugar onde o Mazzaropi gravou, um lugar que ele idealizou para ser a Hollywood brasileira”, disse a apresentadora do reality show de gastronomia.

Além do “MasterChef Brasil”, os estúdios Vera Cruz receberão outras produções da Band para os próximos três anos, como um novo programa de humor, que terá Marcelo Médici, Gorete Milagres e Moacyr Franco.

A 9ª temporada do “MasterChef Brasil” estreia na próxima terça-feira (17), às 22h30, após o “Faustão na Band”. Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo seguem sendo os jurados do programa.

