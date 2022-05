Elizabeth Olsen fala qual foi a cena mais difícil de filmar em ‘Doutor Estranho 2′

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ traz, além dos conflitos pessoais de Doutor Strange, a nova super-heroína America Chavez. De carona nesse enredo, vemos uma Wanda Maximoff em uma versão cruel: a Feiticeira Escarlate.

Interpretada por Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate é, sem dúvidas, a super-heroína mais poderosa do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Porém, seus super-poderes, que inclui criar realidades que não existem de verdade, ela foi possuída pela energia maligna do Darkhold em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’.

Elizabeth Olsen, em uma recente entrevista, disse que o filme mostra uma reviravolta para sua personagem, que desde o final de ‘WandaVision’ aceitou totalmente sua identidade como a Feiticeira Escarlate.

Em entrevista à Variety, Elizabeth Olsen disse que ficou surpresa ao saber da virada de Wanda para o lado ruim da magia e revelou a cena que foi mais desafiadora para ela.

“Há um momento em que eu tenho que atacar as pessoas que amo, e essa foi uma cena difícil. Na gravação, os atores estavam jogando coisas em mim na cena e acidentalmente meu rosto foi atingido com muita força. E essa foi a melhor reação. E me senti tão mal que usei isso na interpretação. Realmente foi algo que eu não gostei nada, mas eu sabia que seria bom para a cena”.

Na série ‘WandaVision’, que está disponível na Disney Plus, Wand também precisa liberar seu controle sobre a cidade de Westview para libertar seus cidadãos do controle mental. Porém, ao fazer isso, ela acaba deixando seus filhos Billy (Julian Hilliard) e Tommy (Jett Klyne), que só podem existir dentro do feitiço mágico de Wanda sobre Westview.

Em ‘Doutor Estranho 2′ vemos que Wanda é a real vilã, a Feiticeira Escarlate, que deseja a todo custo encontrar um universo onde seus filhos ainda possam existir. Isso a leva a uma perseguição implacável a America Chavez (Xochitl Gomez), uma adolescente com o poder de viajar pelo multiverso.

Wanda quer tomar o poder da América, mas isso mataria a jovem. É assim que Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), Wong (Benedict Wong) e o resto dos feiticeiros de Kamar-Taj escolhem proteger América e parar Wanda.